Todo listo para el V Encuentro de rugby infantil Julio Alberto Tejerina.

El sábado, en el predio de la autopista, CRAI concretará el evento que reunirá a más de 1300 jugadores de escuelita a M10 y que rinde homenaje a un prócer

El doctor Julio Alberto Tejerina es fundador, jugador, entrenador, dirigente, padre, abuelo y un gran amigo, y por eso todo tipo de reconocimiento que se le haga queda pequeño en comparación a lo que ha sido su dedicación y entrega a rugby encuentro julio tejerina crai placa 2 , el que vió nacer, crecer y desarrollarse.

El CRAI es su vida y el forma parte inequívoca de la historia de una institución que va rumbo a cumplir 52 años de vida. Por eso es más que merecido que el quinto Encuentro de rugby infantil a llevarse a cabo el próximo sábado 26 de septiembre lleve su nombre.

CRAI convoca con el Encuentro Julio Tejerina

El predio que CRAI posee a la vera de la autopista será escenario este sábado 26 de septiembre de la 5° edición del tradicional Encuentro de rugby infantil Julio Tejerina que reunirá a más de 1300 jugadores de 27 clubes y cuya edad va a escuela a M10, pero que reúne a toda una institución detrás de uno de los grandes eventos que la institución lleva adelante desde hace varios años y que no deja de destacarse como una feliz iniciativa.

El encuentro Julio Tejerina reunirá a clubes de la provincia de Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Tucumán, Chaco, Salta y Corrientes, entre otros, pero que vienen desde muy lejos y que provoca un movimiento de más de 4000 personas, entre jugadores, entrenadores, mánagers, preparadores físicos, padres, madres, cocineros y acompañantes, para que no quede ningún detalle librado al azar.

"El encuentro está para chicos de escuelita que se llama, que es la categoría de 5 y 6, hasta 10 años, que es l más grande que participa el sábado. Vamos a contar con más de 26 clubes participando. Son más de 1.000 jugadores, en varias canchas en simultáneo. Estamos hablando de 30 a 35 canchas de rugby infantil. Esto conlleva un esfuerzo enorme y a este número de jugadores hay que agregarle todas las familias que acompañan, gente que viaja, que viene de otras provincias", explicó Rodrigo Garibay.

Todo listo para el V Encuentro de rugby infantil Julio Alberto Tejerina.

El coordinador de rugby infantil de CRAI sostuvo que "es un encuentro realmente enorme, lo podemos hacer realidad gracias al aporte de las familias, no solo económico, sino también humano, porque hay mucha gente que atender. La verdad es que hay que encarar un evento así, no es fácil. Como te decía, una de las cosas más linda del encuentro es la gran cantidad de gente que proviene de otras provincias, gente de muy lejos, como Tucumán, Salta, por citar algunos de los más lejanos".

Del Encuentro de Rugby Infantil Julio Tejerina participarán Alma Juniors de Esperanza, Querandí RC, Círculo Rafaelino de Rugby (CRAR), Tilcara de Paraná, Universitario de Santa Fe, San Jorge RC, Universitario de Córdoba, Atlético del Rosario, San Carlos Rugby Club, Tigres Rugby Club de Salta, Estudiantes de Paraná y los Guaycurúes de la ciudad de Sunchales.

También estarán Santa Fe Rugby Club, La Salle Jobson, San Juan Rugby Club, Atlético Almirante Brown de San Vicente, Taraguy Rugby Club, Cha Roga Club, Jorge Newbery de Gálvez, Paraná Rowing Club, CURNE de Resistencia, Córdoba Rugby Club, Gimnasia y Esgrima de Rosario, Tucumán Lawn Tennis y Universitario de Concepción del Uruguay.

En cuanto al certamen más lindo del año, son 27 clubes invitados, 8 provincias, más de 1300 jugadores, la banda Militar Sargento 1° Tambor Mayor Pedro Bustamente que es la del Liceo Militar General Manuel Belgrano con asiento en nuestra capital, la presencia del DJ Augusto Soloa, y banda de rock. "Nos vemos el sábado para rendir homenaje a Julio Tejerina y jugar al rugby" señaló un histórico dirigente de la entidad santafesina.