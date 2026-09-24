Uno Santa Fe | Policiales | Santa Fe

Misterio e investigación en Santa Fe: un penitenciario llegó herido a una subcomisaría y después se escapó dos veces del hospital sin el alta medica

El hombre, de 44 años, se presentó antes de las 4 de este jueves en la Subcomisaría 18.ª, en el norte de la ciudad. Tenía una herida en el tórax y fue trasladado al hospital Iturraspe. La Fiscalía investiga dónde y en qué circunstancias fue atacado.

Juan Trento

Por Juan Trento

24 de septiembre 2026 · 18:23hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Investigación policial. Un hombre llegó herido a una subcomisaría de Santa Fe y se escapó dos veces del hospital.

Investigación policial. Un hombre llegó herido a una subcomisaría de Santa Fe y se escapó dos veces del hospital.

En la madrugada de este jueves, un empleado del Servicio Penitenciario de Santa Fe llegó herido hasta la Subcomisaría 18.ª de la Unidad Regional I La Capital, ubicada en la esquina de Monseñor Rodríguez y Blas Parera, en el norte de la ciudad de Santa Fe, y pidió ayuda a los policías que se encontraban de guardia.

Se trata de D. F., de 44 años, quien se presentó por sus propios medios en la dependencia policial poco antes de las 4. El hombre tenía una lesión y presentaba sangrado a la altura del tórax.

El hecho llamó la atención de los agentes porque la emergencia no fue advertida mediante un llamado al 911. Fue la propia víctima quien llegó hasta la puerta de la subcomisaría y golpeó para solicitar auxilio.

Herido en la puerta de la dependencia

En ese momento, los oficiales de guardia se encontraban en la oficina de sumarios, donde finalizaban la documentación de un procedimiento anterior, cuando escucharon un fuerte golpe proveniente de la puerta principal.

Al salir, uno de los policías encontró al hombre tendido junto al acceso. El agente manifestó que era empleado del Servicio Penitenciario y que se encontraba herido.

Ante la presencia de sangre en la zona del tórax, los oficiales solicitaron por radio una unidad de emergencia. El hombre fue trasladado al hospital Iturraspe, donde los profesionales constataron la lesión y le realizaron las correspondientes curaciones.

Además, desde la dependencia se informó la situación al área de Medicina Legal, que dispuso que una médica examinara a la víctima en el centro de salud.

LEER MÁS: Cómo fue el operativo de traslado de 380 presos de comisarías a la nueva cárcel de Recreo, a menos de 24 horas de su inauguración

Se retiró del hospital y volvió a ser trasladado

Poco después de las 5, mientras uno de los oficiales se dirigía al hospital para entrevistarlo, los policías fueron informados de que el hombre se había retirado por sus propios medios.

Los agentes lograron localizarlo en inmediaciones de Blas Parera y Edmundo Rosas. Según manifestó, había abandonado el hospital porque ya se sentía bien.

Ante el pedido de los policías, aceptó regresar al Iturraspe y fue trasladado nuevamente al centro de salud. Allí le informaron que ya se le habían practicado los estudios correspondientes y que debía permanecer en observación hasta el mediodía.

Sin embargo, posteriormente volvió a retirarse del hospital por decisión propia y dejó constancia de ello mediante la firma del acta de retiro voluntario.

La Fiscalía busca determinar dónde fue atacado

La investigación quedó en manos del fiscal de Homicidios del Ministerio Público de la Acusación, Andrés Marchi, quien fue informado sobre lo ocurrido por la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital.

El fiscal ordenó inicialmente que se estableciera el estado de salud del hombre y que se intentara obtener su testimonio en el hospital. Luego, al conocerse que se había retirado, dispuso que fuera nuevamente entrevistado y que, de ser necesario, se lo trasladara a una dependencia policial para aportar información sobre lo sucedido.

Por el momento, no se pudo establecer dónde, cuándo ni bajo qué circunstancias sufrió la lesión, como tampoco qué tipo de arma u objeto habría provocado la herida.

Esa falta de información impide, hasta el momento, avanzar con los peritajes criminalísticos habituales para este tipo de hechos, ya que resulta necesario determinar el lugar y las circunstancias concretas en las que se produjo la agresión.

La Fiscalía aguarda ahora poder obtener el testimonio de la víctima para reconstruir las circunstancias del episodio e identificar, eventualmente, al responsable.

Santa Fe herido investigación misterio Penitenciario
Noticias relacionadas
manuel tripano se bano de oro en santa fe y sumo otra alegria para argentina

Manuel Trípano se bañó de oro en Santa Fe y sumó otra alegría para Argentina

micaela levaggi hizo historia en santa fe: segundo oro y ahora va por mas

Micaela Levaggi hizo historia en Santa Fe: segundo oro y ahora va por más

Condenaron a 13 años de cárcel a un hombre por abusar de dos familiares en Santa Fe.

Condenaron a 13 años de cárcel a un hombre por abusar de dos familiares en Santa Fe

La marplatense Micaela Levaggi ganó los 1.500 en los Juegos Sudamericanos en Santa Fe.

El atletismo argentino cosechó cuatro medallas en el CARD de Santa Fe

Lo último

Terror en barrio Roma por un pitbull suelto que atacó a otro perro y mordió a un vecino: piden endurecer los controles

Terror en barrio Roma por un pitbull suelto que atacó a otro perro y mordió a un vecino: piden endurecer los controles

Después de casi 15 años, reabre el histórico Autódromo Juan Manuel Fangio de Balcarce

Después de casi 15 años, reabre el histórico Autódromo Juan Manuel Fangio de Balcarce

El río Paraná comenzó a subir en Santa Fe y el INA anticipa una crecida importante para los próximos días

El río Paraná comenzó a subir en Santa Fe y el INA anticipa una crecida importante para los próximos días

Último Momento
Terror en barrio Roma por un pitbull suelto que atacó a otro perro y mordió a un vecino: piden endurecer los controles

Terror en barrio Roma por un pitbull suelto que atacó a otro perro y mordió a un vecino: piden endurecer los controles

Después de casi 15 años, reabre el histórico Autódromo Juan Manuel Fangio de Balcarce

Después de casi 15 años, reabre el histórico Autódromo Juan Manuel Fangio de Balcarce

El río Paraná comenzó a subir en Santa Fe y el INA anticipa una crecida importante para los próximos días

El río Paraná comenzó a subir en Santa Fe y el INA anticipa una crecida importante para los próximos días

Las empresas de colectivos de Santa Fe ya preparan un estudio de costos y el pedido para subir el boleto

Las empresas de colectivos de Santa Fe ya preparan un estudio de costos y el pedido para subir el boleto

El canotaje hizo historia en la Laguna Setúbal con más oros para Argentina

El canotaje hizo historia en la Laguna Setúbal con más oros para Argentina

Ovación
Bonansea recuperó confianza y Colón espera su mejor versión en el tramo final

Bonansea recuperó confianza y Colón espera su mejor versión en el tramo final

Colón y el balance de sus tres refuerzos: qué le dieron y qué espera Delfino

Colón y el balance de sus tres refuerzos: qué le dieron y qué espera Delfino

All Boys, un peligro para Colón: ganó 2 de los últimos 10 duelos y pelea por no descender

All Boys, un peligro para Colón: ganó 2 de los últimos 10 duelos y pelea por no descender

Unión estaría jugando dos partidos en cinco días, ante Boca y Defensa y Justicia

Unión estaría jugando dos partidos en cinco días, ante Boca y Defensa y Justicia

Baja sensible: Colón pierde a Franco García por más de un partido

Baja sensible: Colón pierde a Franco García por más de un partido

Policiales
Intentó robar, cayó de un poste y terminó con un grave traumatismo de cráneo: su hermano quedó preso

Intentó robar, cayó de un poste y terminó con un grave traumatismo de cráneo: su hermano quedó preso

Rosario: secuestraron un arsenal con siete armas de guerra y 117 balas en barrio Las Flores

Rosario: secuestraron un arsenal con siete armas de guerra y 117 balas en barrio Las Flores

Emboscada y homicidio en barrio San Agustín: mataron de tres balazos a un joven de 19 años en la vía pública

Emboscada y homicidio en barrio San Agustín: mataron de tres balazos a un joven de 19 años en la vía pública

Escenario
Semana del Cine Santafesino: cuándo es, dónde se realiza y toda la programación

Semana del Cine Santafesino: cuándo es, dónde se realiza y toda la programación

Axel llega a Santa Fe con su nuevo tour Así Vivir

Axel llega a Santa Fe con su nuevo tour "Así Vivir"

La gran fiesta ricotera llega a Tribus de la mano de Superlógico

La gran fiesta ricotera llega a Tribus de la mano de Superlógico

Sig Ragga y Hugo y Los Gemelos se unen para una cumbre de la música santafesina en Tribus

Sig Ragga y Hugo y Los Gemelos se unen para una cumbre de la música santafesina en Tribus

Solange se consagró ganadora de Gran Hermano 2026

Solange se consagró ganadora de Gran Hermano 2026