Misterio e investigación en Santa Fe: un penitenciario llegó herido a una subcomisaría y después se escapó dos veces del hospital sin el alta medica

El hombre, de 44 años, se presentó antes de las 4 de este jueves en la Subcomisaría 18.ª, en el norte de la ciudad. Tenía una herida en el tórax y fue trasladado al hospital Iturraspe. La Fiscalía investiga dónde y en qué circunstancias fue atacado.

Investigación policial. Un hombre llegó herido a una subcomisaría de Santa Fe y se escapó dos veces del hospital.

En la madrugada de este jueves, un empleado del Servicio Penitenciario de Santa Fe llegó herido hasta la Subcomisaría 18.ª de la Unidad Regional I La Capital , ubicada en la esquina de Monseñor Rodríguez y Blas Parera, en el norte de la ciudad de Santa Fe, y pidió ayuda a los policías que se encontraban de guardia.

Se trata de D. F., de 44 años , quien se presentó por sus propios medios en la dependencia policial poco antes de las 4. El hombre tenía una lesión y presentaba sangrado a la altura del tórax .

El hecho llamó la atención de los agentes porque la emergencia no fue advertida mediante un llamado al 911. Fue la propia víctima quien llegó hasta la puerta de la subcomisaría y golpeó para solicitar auxilio.

Herido en la puerta de la dependencia

En ese momento, los oficiales de guardia se encontraban en la oficina de sumarios, donde finalizaban la documentación de un procedimiento anterior, cuando escucharon un fuerte golpe proveniente de la puerta principal.

Al salir, uno de los policías encontró al hombre tendido junto al acceso. El agente manifestó que era empleado del Servicio Penitenciario y que se encontraba herido.

Ante la presencia de sangre en la zona del tórax, los oficiales solicitaron por radio una unidad de emergencia. El hombre fue trasladado al hospital Iturraspe, donde los profesionales constataron la lesión y le realizaron las correspondientes curaciones.

Además, desde la dependencia se informó la situación al área de Medicina Legal, que dispuso que una médica examinara a la víctima en el centro de salud.

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Se retiró del hospital y volvió a ser trasladado

Poco después de las 5, mientras uno de los oficiales se dirigía al hospital para entrevistarlo, los policías fueron informados de que el hombre se había retirado por sus propios medios.

Los agentes lograron localizarlo en inmediaciones de Blas Parera y Edmundo Rosas. Según manifestó, había abandonado el hospital porque ya se sentía bien.

Ante el pedido de los policías, aceptó regresar al Iturraspe y fue trasladado nuevamente al centro de salud. Allí le informaron que ya se le habían practicado los estudios correspondientes y que debía permanecer en observación hasta el mediodía.

Sin embargo, posteriormente volvió a retirarse del hospital por decisión propia y dejó constancia de ello mediante la firma del acta de retiro voluntario.

La Fiscalía busca determinar dónde fue atacado

La investigación quedó en manos del fiscal de Homicidios del Ministerio Público de la Acusación, Andrés Marchi, quien fue informado sobre lo ocurrido por la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital.

El fiscal ordenó inicialmente que se estableciera el estado de salud del hombre y que se intentara obtener su testimonio en el hospital. Luego, al conocerse que se había retirado, dispuso que fuera nuevamente entrevistado y que, de ser necesario, se lo trasladara a una dependencia policial para aportar información sobre lo sucedido.

Por el momento, no se pudo establecer dónde, cuándo ni bajo qué circunstancias sufrió la lesión, como tampoco qué tipo de arma u objeto habría provocado la herida.

Esa falta de información impide, hasta el momento, avanzar con los peritajes criminalísticos habituales para este tipo de hechos, ya que resulta necesario determinar el lugar y las circunstancias concretas en las que se produjo la agresión.

La Fiscalía aguarda ahora poder obtener el testimonio de la víctima para reconstruir las circunstancias del episodio e identificar, eventualmente, al responsable.