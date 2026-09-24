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Scaloni probó los primeros 11 de la Selección Argentina después del Mundial

El DT de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, probó un equipo para el partido ante Bolivia del próximo miércoles 30 de septiembre en Córdoba

24 de septiembre 2026 · 18:24hs
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Scaloni probó los primeros 11 de la Selección Argentina después del Mundial

@Argentina

El entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, probó un equipo en las prácticas por primera vez desde la finalización del Mundial. El entrenador continúa preparando el partido ante Bolivia del próximo miércoles 30 de septiembre en Córdoba.

Emiliano Martínez, Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister, Franco Mastantuono, Nicolás Paz; Julián Álvarez y Lautaro Martínez fueron los 11 elegidos en el entrenamiento en el predio Lionel Messi, en Ezeiza.

Respecto a la final contra España en el Mundial 2026, se repiten cinco nombres: Dibu Martínez, Cuti Romero, Licha Martínez, Alexis Mac Allister y Julián Álvarez. A su vez, se suman dos nombres que no habían sido convocados al Mundial: Giay y Mastantuono.

Argentina enfrentará a Bolivia el miércoles 30 de septiembre desde las 20:00 en el estadio Mario Alberto Kempes, de Córdoba. Será el primero de los tres amistosos de la fecha FIFA.

El miércoles 3 de octubre los enfrentará a Burkina Faso en el Monumental y el 6, en el mismo estadio, a Benín, lo que significará la despedida de Lionel Messi.

Scaloni habló de renovación en Argentina

Lionel Scaloni habló con los medios en Ezeiza y no confirmó si renovará su vínculo como DT de la Selección Argentina. Sin embargo, explicó por qué llamó a nuevos jugadores para el combinado albiceleste.

"Se terminó un Mundial, creemos que es un lindo momento para que pueda haber algo de recambio, porque la mayoría va a seguir estando y es gente joven", afirmó Scaloni antes los periodistas.

Por otro lado, el DT argentino profundizó: "Lo que hicimos es pensado como aquel 2018, hicimos lo mismo e incluso no sabiendo si íbamos a estar".

Otro de los temas de los que habló Scaloni es la situación de Rodrigo De Paul y Giovanni Lo Celso. Al igual que Messi y Nicolás Otamendi (que se sumarán al último partido para despedirse), ambos futbolistas solo estarán presentes para Benin.

A pesar de las especulaciones con que De Paul y Lo Celso también podrían retirarse, el técnico acllaró: "Las puertas no están cerradas bajo ningún punto de vista, pero creemos que estos dos partidos sirven para que los chicos jóvenes puedan aportar lo suyo y que puedan exprimirse de la mejor manera".

Por último, resaltó: "Son gente que a nosotros nos han dado un montón. En principio hoy no están y lógicamente en un futuro se verá. Pero por ahora queremos ver a otros chicos".

Selección Argentina Lionel Scaloni Bolivia
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