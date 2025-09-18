Mourinho fue presentado como nuevo DT del Benfica

La derrota 3-2 ante el modesto Qarabag en el debut de la Champions League provocó un verdadero temblor al Benfica de los argentinos y el despido de su técnico Bruno Lage. Su reemplazante no tardó en ser confirmado y es nada menos que José Mourinho.

El histórico técnico portugués, que dejó Fenerbahçe en agosto pasado después de perder en la fase previa del máximo torneo europeo justamente contra las Águilas, fue presentado en sociedad este jueves y vuelve al club con el que dio sus primeras indicaciones en el corralito del Estádio da Luz allá por los 2000. Con los brazos abiertos lo reciben Nicolás Otamendi, Gianluca Prestianni y Enzo Barrenechea, quien viene de marcar un gol.

Mourinho es nuevo DT del Benfica

"Cometí un error al ir al Fenerbahçe. Lo di todo hasta el último día, obviamente", abrió en su primera conferencia. Y siguió: "Entrenar al Benfica es volver a mi nivel. Y mi nivel es entrenar a los clubes más grandes del mundo. Quiero envolverme en esta misión, quiero concentrarme en algo que es verdaderamente apasionante. Han pasado 25 años pero no vengo a celebrar mi carrera. Fueron 25 años en los que tuve la oportunidad de trabajar en los clubes más grandes del mundo. Quiero decirle a los millones de hinchas de Benfica que ninguno de los clubes que entrené me hizo sentir más motivado que en Benfica".

Si bien en tierras lisboetas tan solo dirigió nueve partidos, en reemplazo de Jupp Heynckes, Mourinho tuvo una gloriosa carrera en los grandes clubes de Europa, sobre todo en Porto, Chelsea e Inter de Milán, además de Manchester United y Real Madrid.

Concretada su llegada a Benfica, el entrenador de 62 años se reencontrará con dos de sus viejos equipos en la fase de grupos de la Champions. Primero se cruzará con los Blues el 30 de septiembre y luego con la Casablanca recién en enero del 2026.

Rui Costa, presidente rojo, había dejado en claro que no se demorarían en anunciar al nuevo DT y, así las cosas, Mourinho deburtará el próximo sábado frente a AVS Futebol SAD por la Primeira Liga, donde actualmente se ubica sexto con 10 puntos. En las últimas dos temporadas, a Benfica le tocó contemplar desde la primera fila las coronaciones de Sporting de Lisboa, su histórico rival en la ciudad.