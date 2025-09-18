Luego de su buena actuación en la Copa Davis, Tomás Etcheverry debutó con un triunfo en el ATP 250 de Hangzhou al vencer a Damir Dzumhur

El tenista argentino Tomás Etcheverry consiguió un sólido triunfo en su debut en el ATP 250 de Hangzhou, en China, donde venció en sets corridos al bosnio Damir Dzumhur.

Etcheverry se metió en los octavos de final de uno de los torneos que marca el inicio de la gira asiática gracias a la victoria por 6-2 y 6-4 tras solo una hora y cuarto de juego.

De esta manera, el tenista oriundo de La Plata extiende su buen momento, ya que venía de tener una gran actuación en la segunda ronda clasificatoria de la Copa Davis, donde venció al neerlandés Jesper de Jong por 6-4 y 6-4 en el primer punto de la serie que marcó la clasificación de la Argentina a los cuartos de final, instancia en la que los dirigidos por Javier Frana se enfrentarán con Alemania.

El rival de Etcheverry en los octavos de final del ATP de Hangzhou será el ganador del partido entre el argentino Francisco Comesaña (5°) y el australiano Rinky Hijikata, quienes se enfrentarán este viernes por la madrugada.

El otro argentino que disputó este torneo fue Mariano Navone, quien este martes sufrió una derrota en su debut frente al estadounidense Learner Tien por 5-7, 6-3 y 6-4.

Los grandes candidatos a quedarse con el título en Hangzhou son los rusos Andrey Rublev y Daniil Medvedev, aunque tampoco hay que descartar al kazajo Aleksandr Bublik, que cuando se propone jugar en serio representa un peligro para cualquier oponente.

Ya no quedan argentinos en el ATP 250 de Chengdu

El otro torneo que se está llevando a cabo esta semana es el ATP 250 de Chengdu, que ya no cuenta con ningún argentino en carrera.

Los únicos representantes nacionales que se habían anotado en este torneo fueron Sebastián Báez y Juan Manuel Cerúndolo, aunque ninguno logró meterse en los octavos de final.

Báez tenía un duro compromiso ante el georgiano Nikoloz Basilashvili, pero se bajó por una molestia física. En su lugar jugó el británico Lloyd Harris, quien fue superado en sets corridos.

Cerúndolo, por su parte, llegaba en un gran momento luego de quedarse con el título en el Challenger de Guangzhou, pero no pudo extender su racha y cayó ante el italiano Lorenzo Sonego (8°) por 4-6, 6-3 y 6-1.