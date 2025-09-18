Uno Santa Fe | Policiales | hombre

Detuvieron al hombre acusado de abusar de una mujer en un ascensor de un edificio de Barrio Sur

El sospechoso fue arrestado en barrio San Martín. El hecho había ocurrido el miércoles al mediodía en un edificio de oficinas, donde la víctima logró pedir auxilio y escapar gracias a los gritos que alertaron a los vecinos

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

18 de septiembre 2025 · 13:42hs
El intento de abuso sucedió en el interior de un ascensor de un edificio en barrio Sur

captura video

El intento de abuso sucedió en el interior de un ascensor de un edificio en barrio Sur

En un rápido operativo, la Policía de Investigaciones (PDI) detuvo este jueves en barrio San Martín a un hombre acusado de abusar de una mujer dentro de un ascensor.

El episodio ocurrió el miércoles al mediodía en un edificio de oficinas ubicado en la intersección de Sara Faisal y Monseñor Zaspe, en Barrio Sur, y generó fuerte conmoción tras difundirse el video de las cámaras de seguridad que muestran al agresor ingresando al lugar y escapando a las corridas luego del ataque.

Embed

El ataque y el auxilio

Según la denuncia, el hombre se aprovechó de un descuido en la puerta principal y logró entrar al inmueble. Allí esperó en planta baja hasta que una joven ingresó al ascensor. Una vez dentro, el atacante detuvo el recorrido en un piso intermedio y abusó de ella.

La víctima comenzó a gritar desesperadamente, lo que alertó a trabajadores y vecinos. “Ella estaba muy shockeada y repetía que la habían querido abusar”, contó un testigo que participó en el auxilio. Los gritos fueron claves para que el ataque no se consumara.

La investigación y la detención

Tras la denuncia, la Policía de Investigaciones analizó las imágenes de las cámaras y lograron identificar al sospechoso. Finalmente, fue detenido este jueves en barrio San Martín, quedando a disposición de la Justicia.

acosador
hombre mujer barrio Sur
Noticias relacionadas
el duro relato de la hermana del hombre que murio a metros de la terminal de colectivos: en lugar de ayudarlo, lo saquearon

El duro relato de la hermana del hombre que murió a metros de la terminal de colectivos: "En lugar de ayudarlo, lo saquearon"

El intento de abuso sucedió en el interior de un ascensor de un edificio en barrio Sur

El intento de abuso en Barrio Sur: el video de las cámaras expone al agresor

El lugar en el Parque del Sur donde se produjo el incendio que ahora esta siendo investigado para saber si fue o no intencional

Murió el hombre quemado en el Parque Sur y el caso se podría investigar como un homicidio

barrio sur: denuncian un intento de abuso sexual dentro de un ascensor en un edificio de oficinas

Barrio Sur: denuncian un intento de abuso sexual dentro de un ascensor en un edificio de oficinas

Lo último

Lo que hay que saber de la Laver Cup 2025: horarios, historial y sistema de puntuación

Lo que hay que saber de la Laver Cup 2025: horarios, historial y sistema de puntuación

Colón llega otra vez con varios jugadores en alerta amarilla para recibir a Morón

Colón llega otra vez con varios jugadores en alerta amarilla para recibir a Morón

Franco Colapinto, tranquilo y enfocado de cara al GP de Azerbaiyán

Franco Colapinto, tranquilo y enfocado de cara al GP de Azerbaiyán

Último Momento
Lo que hay que saber de la Laver Cup 2025: horarios, historial y sistema de puntuación

Lo que hay que saber de la Laver Cup 2025: horarios, historial y sistema de puntuación

Colón llega otra vez con varios jugadores en alerta amarilla para recibir a Morón

Colón llega otra vez con varios jugadores en alerta amarilla para recibir a Morón

Franco Colapinto, tranquilo y enfocado de cara al GP de Azerbaiyán

Franco Colapinto, tranquilo y enfocado de cara al GP de Azerbaiyán

Nuevo revés para el gobierno: el Senado rechazó el veto sobre el reparto de ATN a provincias

Nuevo revés para el gobierno: el Senado rechazó el veto sobre el reparto de ATN a provincias

Unión no se rinde con Dómina y hay una última puerta que mantiene la expectativa

Unión no se rinde con Dómina y hay una última puerta que mantiene la expectativa

Ovación
Peverengo dijo que no se habilitará en Colón el ingreso de bombos y banderas ante Morón

Peverengo dijo que no se habilitará en Colón el ingreso de bombos y banderas ante Morón

El periodismo está de luto: falleció Walter Saavedra

El periodismo está de luto: falleció Walter Saavedra

Franco Colapinto, tranquilo y enfocado de cara al GP de Azerbaiyán

Franco Colapinto, tranquilo y enfocado de cara al GP de Azerbaiyán

La 3ª fecha del Clausura Norberto Serenotti tiene un sólo cotejo pendiente

La 3ª fecha del Clausura Norberto Serenotti tiene un sólo cotejo pendiente

Argentina dio el golpe, le ganó a Francia y está en octavos de final

Argentina dio el golpe, le ganó a Francia y está en octavos de final

Policiales
Golpazo al narcotráfico en Rosario: cayó Waldo Bilbao, el financista de la organización criminal que integraba junto a su hermano

Golpazo al narcotráfico en Rosario: cayó Waldo Bilbao, el financista de la organización criminal que integraba junto a su hermano

Agenda Santa Fe: vuelve la Noche de los Museos y se suman diversas propuestas

Agenda Santa Fe: vuelve la "Noche de los Museos" y se suman diversas propuestas

Detuvieron a un hombre con 80 gramos de cocaína en Liceo Norte tras intentar huir de la Policía

Detuvieron a un hombre con 80 gramos de cocaína en Liceo Norte tras intentar huir de la Policía

Escenario
Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Los Espíritus, Camionero y Hugo & Los Gemelos llegan a Tribus

Los Espíritus, Camionero y Hugo & Los Gemelos llegan a Tribus

En la previa de la salida de su cuarto disco, Feli Colina llega a Santa Fe

En la previa de la salida de su cuarto disco, Feli Colina llega a Santa Fe

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná