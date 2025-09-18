Detuvieron al hombre acusado de abusar de una mujer en un ascensor de un edificio de Barrio Sur

El sospechoso fue arrestado en barrio San Martín. El hecho había ocurrido el miércoles al mediodía en un edificio de oficinas, donde la víctima logró pedir auxilio y escapar gracias a los gritos que alertaron a los vecinos

El intento de abuso sucedió en el interior de un ascensor de un edificio en barrio Sur

En un rápido operativo, la Policía de Investigaciones (PDI) detuvo este jueves en barrio San Martín a un hombre acusado de abusar de una mujer dentro de un ascensor.

El episodio ocurrió el miércoles al mediodía en un edificio de oficinas ubicado en la intersección de Sara Faisal y Monseñor Zaspe, en Barrio Sur , y generó fuerte conmoción tras difundirse el video de las cámaras de seguridad que muestran al agresor ingresando al lugar y escapando a las corridas luego del ataque.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por UNO Santa Fe (@unosantafe)

El ataque y el auxilio

Según la denuncia, el hombre se aprovechó de un descuido en la puerta principal y logró entrar al inmueble. Allí esperó en planta baja hasta que una joven ingresó al ascensor. Una vez dentro, el atacante detuvo el recorrido en un piso intermedio y abusó de ella.

La víctima comenzó a gritar desesperadamente, lo que alertó a trabajadores y vecinos. “Ella estaba muy shockeada y repetía que la habían querido abusar”, contó un testigo que participó en el auxilio. Los gritos fueron claves para que el ataque no se consumara.

La investigación y la detención

Tras la denuncia, la Policía de Investigaciones analizó las imágenes de las cámaras y lograron identificar al sospechoso. Finalmente, fue detenido este jueves en barrio San Martín, quedando a disposición de la Justicia.