Uno Santa Fe | Ovación | Diego Martínez

Diego Martínez dejó de ser el técnico de Cerro Porteño

Tras nueve meses en el cargo, el club paraguayo despidió a Diego Martínez y designó de manera provisoria a Jorge Achucarro

18 de septiembre 2025 · 13:02hs
Diego Martínez dejó de ser el DT de Cerro Porteño.

Diego Martínez dejó de ser el DT de Cerro Porteño.

El entrenador argentino Diego Martínez, quien en el país había tenido un último paso por Boca en 2024, fue despedido de Cerro Porteño, que anunció su salida en un comunicado este jueves por la madrugada y agradeció "el compromiso y la dedicación demostrada desde el primer día".

Diego Martínez dejó de ser el DT de Cerro Porteño

La decisión se aceleró tras la igualdad frente a Atlético Tembetary y la caída previa ante Juan Caballero, resultados que profundizaron el desgaste del ciclo. El DT argentino había asumido el 11 de diciembre de 2024 con la intención de pelear el campeonato paraguayo y avanzar en la Libertadores. Meses antes, a fines de septiembre, se había ido de Boca.

En su experiencia en Paraguay, la primera para él en el exterior, no cumplió los objetivos: el equipo quedó eliminado en octavos de final a manos de Estudiantes de La Plata y tampoco pudo levantar un trofeo a nivel local.

En total, el extécnico de Tigre, Huracán y Estudiantes de Buenos Aires dirigió 47 encuentros, con un saldo de 24 triunfos, 12 empates y 11 derrotas. De ese registro, 34 correspondieron al torneo local, 12 a la Copa Libertadores y uno a la Copa Paraguay.

Cabe resaltar que el descontento de los hinchas con el entrenador de 46 años venía desde hace un tiempo porque a fines de agosto le arrojaron cosas a él y los jugadores tras la caída frente a Sportivo Trinidense por el Torneo Clausura paraguayo.

La salida se confirmó pocas horas después de que su asistente, Adrián González, intentara respaldarlo públicamente: “Diego Martínez y su cuerpo técnico tienen muchísima fuerza para seguir. ¿Vieron a los jugadores hoy? Jugaron por el escudo y por la gente”. Más allá de eso, la directiva decidió cortar el proyecto.

Con el entrenador afuera, el elenco paraguayo deberá definir rápidamente quién será el próximo entrenador. La conducción del plantel profesional quedará en manos de Jorge Achucarro, quien se hará cargo de manera interina mientras se define un reemplazante.

Diego Martínez Cerro Porteño técnico
Noticias relacionadas
Gustavo Quinteros será el nuevo DT de Independiente.

Gustavo Quinteros, a un paso de asumir como DT en Independiente

Tomás Etcheverry arrancó con el pie derecho en el ATP 250 de Hangzhou.

Etcheverry debutó con un triunfo en el ATP 250 de Hangzhou

Estudiantes visita este jueves a Flamengo.

Estudiantes visita a Flamengo por los cuartos de final de la Copa Libertadores

La Selección Argentina de vóley le ganó a Francia y se metió en octavos de final del Mundial.

Argentina dio el golpe, le ganó a Francia y está en octavos de final

Lo último

El ministro de Economía Luis Caputo acusó al Congreso de querer voltear al Presidente

El ministro de Economía Luis Caputo acusó al Congreso de querer "voltear al Presidente"

Diego Martínez dejó de ser el técnico de Cerro Porteño

Diego Martínez dejó de ser el técnico de Cerro Porteño

Mourinho fue presentado como nuevo DT del Benfica

Mourinho fue presentado como nuevo DT del Benfica

Último Momento
El ministro de Economía Luis Caputo acusó al Congreso de querer voltear al Presidente

El ministro de Economía Luis Caputo acusó al Congreso de querer "voltear al Presidente"

Diego Martínez dejó de ser el técnico de Cerro Porteño

Diego Martínez dejó de ser el técnico de Cerro Porteño

Mourinho fue presentado como nuevo DT del Benfica

Mourinho fue presentado como nuevo DT del Benfica

Comienza una nueva edición de la Laver Cup, con la participación de Carlos Alcaraz

Comienza una nueva edición de la Laver Cup, con la participación de Carlos Alcaraz

Gustavo Quinteros, a un paso de asumir como DT en Independiente

Gustavo Quinteros, a un paso de asumir como DT en Independiente

Ovación
El periodismo está de luto: falleció Walter Saavedra

El periodismo está de luto: falleció Walter Saavedra

La 3ª fecha del Clausura Norberto Serenotti tiene un sólo cotejo pendiente

La 3ª fecha del Clausura Norberto Serenotti tiene un sólo cotejo pendiente

Argentina dio el golpe, le ganó a Francia y está en octavos de final

Argentina dio el golpe, le ganó a Francia y está en octavos de final

Etcheverry debutó con un triunfo en el ATP 250 de Hangzhou

Etcheverry debutó con un triunfo en el ATP 250 de Hangzhou

Gustavo Quinteros, a un paso de asumir como DT en Independiente

Gustavo Quinteros, a un paso de asumir como DT en Independiente

Policiales
Golpazo al narcotráfico en Rosario: cayó Waldo Bilbao, el financista de la organización criminal que integraba junto a su hermano

Golpazo al narcotráfico en Rosario: cayó Waldo Bilbao, el financista de la organización criminal que integraba junto a su hermano

Agenda Santa Fe: vuelve la Noche de los Museos y se suman diversas propuestas

Agenda Santa Fe: vuelve la "Noche de los Museos" y se suman diversas propuestas

Detuvieron a un hombre con 80 gramos de cocaína en Liceo Norte tras intentar huir de la Policía

Detuvieron a un hombre con 80 gramos de cocaína en Liceo Norte tras intentar huir de la Policía

Escenario
Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Los Espíritus, Camionero y Hugo & Los Gemelos llegan a Tribus

Los Espíritus, Camionero y Hugo & Los Gemelos llegan a Tribus

En la previa de la salida de su cuarto disco, Feli Colina llega a Santa Fe

En la previa de la salida de su cuarto disco, Feli Colina llega a Santa Fe

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná