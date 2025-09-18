Diego Martínez dejó de ser el técnico de Cerro Porteño

Tras nueve meses en el cargo, el club paraguayo despidió a Diego Martínez y designó de manera provisoria a Jorge Achucarro

El entrenador argentino Diego Martínez, quien en el país había tenido un último paso por Boca en 2024, fue despedido de Cerro Porteño, que anunció su salida en un comunicado este jueves por la madrugada y agradeció "el compromiso y la dedicación demostrada desde el primer día".

La decisión se aceleró tras la igualdad frente a Atlético Tembetary y la caída previa ante Juan Caballero, resultados que profundizaron el desgaste del ciclo. El DT argentino había asumido el 11 de diciembre de 2024 con la intención de pelear el campeonato paraguayo y avanzar en la Libertadores. Meses antes, a fines de septiembre, se había ido de Boca.

En su experiencia en Paraguay, la primera para él en el exterior, no cumplió los objetivos: el equipo quedó eliminado en octavos de final a manos de Estudiantes de La Plata y tampoco pudo levantar un trofeo a nivel local.

En total, el extécnico de Tigre, Huracán y Estudiantes de Buenos Aires dirigió 47 encuentros, con un saldo de 24 triunfos, 12 empates y 11 derrotas. De ese registro, 34 correspondieron al torneo local, 12 a la Copa Libertadores y uno a la Copa Paraguay.

Cabe resaltar que el descontento de los hinchas con el entrenador de 46 años venía desde hace un tiempo porque a fines de agosto le arrojaron cosas a él y los jugadores tras la caída frente a Sportivo Trinidense por el Torneo Clausura paraguayo.

La salida se confirmó pocas horas después de que su asistente, Adrián González, intentara respaldarlo públicamente: “Diego Martínez y su cuerpo técnico tienen muchísima fuerza para seguir. ¿Vieron a los jugadores hoy? Jugaron por el escudo y por la gente”. Más allá de eso, la directiva decidió cortar el proyecto.

Con el entrenador afuera, el elenco paraguayo deberá definir rápidamente quién será el próximo entrenador. La conducción del plantel profesional quedará en manos de Jorge Achucarro, quien se hará cargo de manera interina mientras se define un reemplazante.