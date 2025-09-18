Uno Santa Fe | Colón | Colón

El sorprendente equipo que paró Medrán en Colón para jugar contra Morón

El DT de Colón paró el primer bosquejo para recibir a Morón por la 32ª fecha del grupo B de la Primera Nacional con varios cambios. Algunos, llamativos

Ovación

Por Ovación

18 de septiembre 2025 · 14:34hs
El sorprendente equipo que paró Medrán en Colón para jugar contra Morón

Prensa Colón

Con el objetivo en asegurar la permanencia en la Primera Nacional, Colón continúa con su preparación de cara al compromiso ante Morón por la 32ª fecha y este jueves por la mañana en la práctica realizada en el predio, Ezequiel Medrán probó varios cambios.

• LEER MÁS: Colón y una previa distinta para jugar ante Deportivo Morón

El entrenador sabe que se necesita un cambio de rumbo y por eso sorprendió con los 11 que paró. En la defensa, Zahir Ibarra apareció en el lateral derecho reemplazando a Facundo Sánchez. Un movimiento extraño por un lado, ya que es central por naturaleza, pero la realidad es que ninguno de los marcadores de punta viene rindiendo. Mientras que en el mediocampo reapareció Zahir Yunis en lugar de Oscar Garrido. Otro dato revelador, porque el volante venía de no ser concentrado la semana pasada y de jugar la Copa Santa Fe. Una inconsistencia muy marcada en las decisiones del DT.

Zahir Yunis
Medr&aacute;n prob&oacute; varios cambios en Col&oacute;n, entre ellos la vuelta de Yunis.

Medrán probó varios cambios en Colón, entre ellos la vuelta de Yunis.

Otra de las novedades estuvo en el sector izquierdo, donde Conrado Ibarra fue probado en reemplazo de Federico Jourdan, lo que obligó a Ignacio Lago a cambiar de banda y pararse sobre la derecha. Más adelante, Christian Bernardi se metió como segunda punta acompañando a Facundo Castro, desplazando a José Barreto.

• LEER MÁS: El mensaje de Trod y Carrion en Colón: "Hay que sumar para zafar de esta situación engorrosa"

Medrán ensayó con un esquema 4-2-3-1 o 4-4-1-1, aunque durante el trabajo táctico también volvió a incluir a Jourdan en el medio, lo que deja abierta una incógnita en la conformación final. La falta de resultados obliga al DT a seguir buscando variantes que le devuelvan solidez al equipo. Se espera que este viernes pula aún más la idea, a la espera de saber si el plantel concentrará antes de lo previsto.

Los 11 que paró Medrán en Colón

Tomás Giménez; Zahir Ibarra, Nicolás Thaller, Guillermo Ortiz y Facundo Castet; Nicolás Talpone y Zahir Yunis; Ignacio Lago, Christian Bernardi y Conrado Ibarra; y Facundo Castro.

Colón Morón Ezequiel Medrán
Noticias relacionadas
El plantel de Colón quedará concentrado dos días antes del partido.

Colón y una previa distinta para jugar ante Deportivo Morón

El DT de Colón Ezequiel Medrán comienza a definir la formación titular.

Medrán comienza a definir la formación de Colón para jugar ante Morón

colon apuesta al talento de hans feder ponce para la liga argentina

Colón apuesta al talento de Hans Feder Ponce para la Liga Argentina

sin senales aun de los 11 de colon, medran afina detalles para el duelo clave ante moron

Sin señales aún de los 11 de Colón, Medrán afina detalles para el duelo clave ante Morón

Lo último

Santa Fe: cuatro casos de trata de personas en tan solo diez días

Santa Fe: cuatro casos de trata de personas en tan solo diez días

El Senado rechazó el veto de Milei al reparto de fondos de ATN: cómo votaron los santafesinos

El Senado rechazó el veto de Milei al reparto de fondos de ATN: cómo votaron los santafesinos

Lo que hay que saber de la Laver Cup 2025: horarios, historial y sistema de puntuación

Lo que hay que saber de la Laver Cup 2025: horarios, historial y sistema de puntuación

Último Momento
Santa Fe: cuatro casos de trata de personas en tan solo diez días

Santa Fe: cuatro casos de trata de personas en tan solo diez días

El Senado rechazó el veto de Milei al reparto de fondos de ATN: cómo votaron los santafesinos

El Senado rechazó el veto de Milei al reparto de fondos de ATN: cómo votaron los santafesinos

Lo que hay que saber de la Laver Cup 2025: horarios, historial y sistema de puntuación

Lo que hay que saber de la Laver Cup 2025: horarios, historial y sistema de puntuación

Colón llega otra vez con varios jugadores en alerta amarilla para recibir a Morón

Colón llega otra vez con varios jugadores en alerta amarilla para recibir a Morón

Franco Colapinto, tranquilo y enfocado de cara al GP de Azerbaiyán

Franco Colapinto, tranquilo y enfocado de cara al GP de Azerbaiyán

Ovación
Peverengo dijo que no se habilitará en Colón el ingreso de bombos y banderas ante Morón

Peverengo dijo que no se habilitará en Colón el ingreso de bombos y banderas ante Morón

El periodismo está de luto: falleció Walter Saavedra

El periodismo está de luto: falleció Walter Saavedra

Franco Colapinto, tranquilo y enfocado de cara al GP de Azerbaiyán

Franco Colapinto, tranquilo y enfocado de cara al GP de Azerbaiyán

La 3ª fecha del Clausura Norberto Serenotti tiene un sólo cotejo pendiente

La 3ª fecha del Clausura Norberto Serenotti tiene un sólo cotejo pendiente

Argentina dio el golpe, le ganó a Francia y está en octavos de final

Argentina dio el golpe, le ganó a Francia y está en octavos de final

Policiales
Golpazo al narcotráfico en Rosario: cayó Waldo Bilbao, el financista de la organización criminal que integraba junto a su hermano

Golpazo al narcotráfico en Rosario: cayó Waldo Bilbao, el financista de la organización criminal que integraba junto a su hermano

Agenda Santa Fe: vuelve la Noche de los Museos y se suman diversas propuestas

Agenda Santa Fe: vuelve la "Noche de los Museos" y se suman diversas propuestas

Detuvieron a un hombre con 80 gramos de cocaína en Liceo Norte tras intentar huir de la Policía

Detuvieron a un hombre con 80 gramos de cocaína en Liceo Norte tras intentar huir de la Policía

Escenario
Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Los Espíritus, Camionero y Hugo & Los Gemelos llegan a Tribus

Los Espíritus, Camionero y Hugo & Los Gemelos llegan a Tribus

En la previa de la salida de su cuarto disco, Feli Colina llega a Santa Fe

En la previa de la salida de su cuarto disco, Feli Colina llega a Santa Fe

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná