El sorprendente equipo que paró Medrán en Colón para jugar contra Morón

El DT de Colón paró el primer bosquejo para recibir a Morón por la 32ª fecha del grupo B de la Primera Nacional con varios cambios. Algunos, llamativos

Con el objetivo en asegurar la permanencia en la Primera Nacional, Colón continúa con su preparación de cara al compromiso ante Morón por la 32ª fecha y este jueves por la mañana en la práctica realizada en el predio, Ezequiel Medrán probó varios cambios.

El entrenador sabe que se necesita un cambio de rumbo y por eso sorprendió con los 11 que paró. En la defensa, Zahir Ibarra apareció en el lateral derecho reemplazando a Facundo Sánchez. Un movimiento extraño por un lado, ya que es central por naturaleza, pero la realidad es que ninguno de los marcadores de punta viene rindiendo. Mientras que en el mediocampo reapareció Zahir Yunis en lugar de Oscar Garrido. Otro dato revelador, porque el volante venía de no ser concentrado la semana pasada y de jugar la Copa Santa Fe. Una inconsistencia muy marcada en las decisiones del DT.

Zahir Yunis Medrán probó varios cambios en Colón, entre ellos la vuelta de Yunis.

Otra de las novedades estuvo en el sector izquierdo, donde Conrado Ibarra fue probado en reemplazo de Federico Jourdan, lo que obligó a Ignacio Lago a cambiar de banda y pararse sobre la derecha. Más adelante, Christian Bernardi se metió como segunda punta acompañando a Facundo Castro, desplazando a José Barreto.

Medrán ensayó con un esquema 4-2-3-1 o 4-4-1-1, aunque durante el trabajo táctico también volvió a incluir a Jourdan en el medio, lo que deja abierta una incógnita en la conformación final. La falta de resultados obliga al DT a seguir buscando variantes que le devuelvan solidez al equipo. Se espera que este viernes pula aún más la idea, a la espera de saber si el plantel concentrará antes de lo previsto.

Los 11 que paró Medrán en Colón

Tomás Giménez; Zahir Ibarra, Nicolás Thaller, Guillermo Ortiz y Facundo Castet; Nicolás Talpone y Zahir Yunis; Ignacio Lago, Christian Bernardi y Conrado Ibarra; y Facundo Castro.