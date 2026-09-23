Uno Santa Fe | Ovación | Di Carlo

Di Carlo volvió a marcar diferencias con la AFA: "La AFA es de los clubes, no de una persona"

El presidente de River habló tras el regreso del club al Comité Ejecutivo de la AFA y reclamó cambios para mejorar la organización del fútbol argentino.

Ovación

Por Ovación

23 de septiembre 2026 · 11:22hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Di Carlo volvió a marcar diferencias con la AFA: La AFA es de los clubes, no de una persona

River volvió a participar de las reuniones del Comité Ejecutivo de la AFA y Stefano Di Carlo aprovechó una rueda de prensa para explicar la postura institucional del club. El dirigente sostuvo que los clubes deben tener mayor protagonismo en las decisiones y planteó modificaciones relacionadas con el torneo, el reglamento y el arbitraje del fútbol argentino.

LEER MÁS: River vuelve a la AFA con una propuesta que busca modificar el fútbol argentino

El reclamo de River y el regreso al Comité Ejecutivo

Después de varios meses de ausencia por diferencias con la conducción de la AFA, River retomó su lugar en las reuniones del Comité Ejecutivo. En ese contexto, Di Carlo volvió a defender las propuestas que el club viene impulsando desde hace tiempo.

“Los clubes son parte constitutiva de la AFA. La AFA es de los clubes, no de una persona. Y los clubes son de los socios”, afirmó el presidente del Millonario durante la cena de la Fundación River.

Entre los principales planteos de la institución aparecen la reducción de la cantidad de equipos en Primera División, la necesidad de evitar modificaciones reglamentarias durante el desarrollo de los campeonatos y una revisión de la conformación de los organismos vinculados al arbitraje.

“River trabaja y es enfático hace mucho tiempo en ordenar algunas cuestiones que hacen a una competencia mejor. Y obviamente vamos a seguir planteando, hasta el cansancio, esta cuestión”, sostuvo Di Carlo.

Di Carlo pidió consenso entre los clubes

El titular de River aclaró que la postura de la institución no está relacionada exclusivamente con una disputa particular. Según explicó, considera que se trata de cuestiones que atraviesan a distintos clubes del fútbol argentino.

“No hay animosidad ni ánimo de vivir en torno al conflicto. Creo que cualquier hincha de cualquier club... esto es transversal, excede River”, expresó. En esa línea, agregó: “Nosotros estamos haciendo algo bastante simple: poner a la AFA en sintonía con lo que piensa la gente”.

Respecto del respaldo que pueden encontrar estas propuestas dentro del Comité Ejecutivo, Di Carlo aseguró que existen dirigentes que comparten algunas de las ideas planteadas por River.

“Hay muchos dirigentes que piensan igual que nosotros. Por supuesto, no se expresan porque es un proceso, porque hay que plantear las ideas, tener contundencia y plantear ese camino”, señaló.

Finalmente, el presidente riverplatense hizo hincapié en la necesidad de generar acuerdos entre las distintas instituciones: “Hay mucha sintonía de River con el conjunto de los clubes en términos del norte de muchas cuestiones. El consenso se construye hablando con el otro y eso es lo que estamos haciendo”.

Di Carlo AFA clubes
Noticias relacionadas
tiro al arco: argentina gano el bronce en recurvo femenino por equipos en los juegos suramericanos

Tiro al arco: Argentina ganó el bronce en recurvo femenino por equipos en los Juegos Suramericanos

la seleccion se prepara para una nueva etapa y los jugadores esperan que scaloni siga

La Selección se prepara para una nueva etapa y los jugadores esperan que Scaloni siga

suramericanos: diego lacamoire conquisto la medalla de plata en los 1.500 metros

Suramericanos: Diego Lacamoire conquistó la medalla de plata en los 1.500 metros

colapinto vuelve al ruedo tras su septimo puesto y ya prepara el gp de azerbaiyan

Colapinto vuelve al ruedo tras su séptimo puesto y ya prepara el GP de Azerbaiyán

Lo último

Ciclismo en pista: Dos nuevas medallas para Argentina en los Juegos Suramericanos

Ciclismo en pista: Dos nuevas medallas para Argentina en los Juegos Suramericanos

¿Encontró Delfino la fórmula de ataque para el tramo decisivo de Colón?

¿Encontró Delfino la fórmula de ataque para el tramo decisivo de Colón?

Tiro al arco: Argentina ganó el bronce en recurvo femenino por equipos en los Juegos Suramericanos

Tiro al arco: Argentina ganó el bronce en recurvo femenino por equipos en los Juegos Suramericanos

Último Momento
Ciclismo en pista: Dos nuevas medallas para Argentina en los Juegos Suramericanos

Ciclismo en pista: Dos nuevas medallas para Argentina en los Juegos Suramericanos

¿Encontró Delfino la fórmula de ataque para el tramo decisivo de Colón?

¿Encontró Delfino la fórmula de ataque para el tramo decisivo de Colón?

Tiro al arco: Argentina ganó el bronce en recurvo femenino por equipos en los Juegos Suramericanos

Tiro al arco: Argentina ganó el bronce en recurvo femenino por equipos en los Juegos Suramericanos

Hoteleros de Santa Fe destacaron el impacto de los Juegos Suramericanos y pidieron aprovechar la infraestructura para el futuro

Hoteleros de Santa Fe destacaron el impacto de los Juegos Suramericanos y pidieron aprovechar la infraestructura para el futuro

La Selección se prepara para una nueva etapa y los jugadores esperan que Scaloni siga

La Selección se prepara para una nueva etapa y los jugadores esperan que Scaloni siga

Ovación
José Alonso y el mercado de pases de Colón: A veces ni con plata el jugador viene

José Alonso y el mercado de pases de Colón: "A veces ni con plata el jugador viene"

José Alonso y su mirada sobre el Colón que recibió: Una anarquía

José Alonso y su mirada sobre el Colón que recibió: "Una anarquía"

Robledo y una semana especial en Colón: clásico, juveniles y un objetivo que va más allá del resultado

Robledo y una semana especial en Colón: clásico, juveniles y un objetivo que va más allá del resultado

Suramericanos: Diego Lacamoire conquistó la medalla de plata en los 1.500 metros

Suramericanos: Diego Lacamoire conquistó la medalla de plata en los 1.500 metros

Juegos Suramericanos: el abanderado argentino Rubén Rézola compite en su ciudad

Juegos Suramericanos: el abanderado argentino Rubén Rézola compite en su ciudad

Policiales
Intentó robar, cayó de un poste y terminó con un grave traumatismo de cráneo: su hermano quedó preso

Intentó robar, cayó de un poste y terminó con un grave traumatismo de cráneo: su hermano quedó preso

Rosario: secuestraron un arsenal con siete armas de guerra y 117 balas en barrio Las Flores

Rosario: secuestraron un arsenal con siete armas de guerra y 117 balas en barrio Las Flores

Emboscada y homicidio en barrio San Agustín: mataron de tres balazos a un joven de 19 años en la vía pública

Emboscada y homicidio en barrio San Agustín: mataron de tres balazos a un joven de 19 años en la vía pública

Escenario
Semana del Cine Santafesino: cuándo es, dónde se realiza y toda la programación

Semana del Cine Santafesino: cuándo es, dónde se realiza y toda la programación

Axel llega a Santa Fe con su nuevo tour Así Vivir

Axel llega a Santa Fe con su nuevo tour "Así Vivir"

La gran fiesta ricotera llega a Tribus de la mano de Superlógico

La gran fiesta ricotera llega a Tribus de la mano de Superlógico

Sig Ragga y Hugo y Los Gemelos se unen para una cumbre de la música santafesina en Tribus

Sig Ragga y Hugo y Los Gemelos se unen para una cumbre de la música santafesina en Tribus

Solange se consagró ganadora de Gran Hermano 2026

Solange se consagró ganadora de Gran Hermano 2026