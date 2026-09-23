Di Carlo volvió a marcar diferencias con la AFA: "La AFA es de los clubes, no de una persona"

El presidente de River habló tras el regreso del club al Comité Ejecutivo de la AFA y reclamó cambios para mejorar la organización del fútbol argentino.

River volvió a participar de las reuniones del Comité Ejecutivo de la AFA y Stefano Di Carlo aprovechó una rueda de prensa para explicar la postura institucional del club. El dirigente sostuvo que los clubes deben tener mayor protagonismo en las decisiones y planteó modificaciones relacionadas con el torneo, el reglamento y el arbitraje del fútbol argentino.

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El reclamo de River y el regreso al Comité Ejecutivo

Después de varios meses de ausencia por diferencias con la conducción de la AFA, River retomó su lugar en las reuniones del Comité Ejecutivo. En ese contexto, Di Carlo volvió a defender las propuestas que el club viene impulsando desde hace tiempo.

“Los clubes son parte constitutiva de la AFA. La AFA es de los clubes, no de una persona. Y los clubes son de los socios”, afirmó el presidente del Millonario durante la cena de la Fundación River.

Entre los principales planteos de la institución aparecen la reducción de la cantidad de equipos en Primera División, la necesidad de evitar modificaciones reglamentarias durante el desarrollo de los campeonatos y una revisión de la conformación de los organismos vinculados al arbitraje.

“River trabaja y es enfático hace mucho tiempo en ordenar algunas cuestiones que hacen a una competencia mejor. Y obviamente vamos a seguir planteando, hasta el cansancio, esta cuestión”, sostuvo Di Carlo.

Di Carlo pidió consenso entre los clubes

El titular de River aclaró que la postura de la institución no está relacionada exclusivamente con una disputa particular. Según explicó, considera que se trata de cuestiones que atraviesan a distintos clubes del fútbol argentino.

“No hay animosidad ni ánimo de vivir en torno al conflicto. Creo que cualquier hincha de cualquier club... esto es transversal, excede River”, expresó. En esa línea, agregó: “Nosotros estamos haciendo algo bastante simple: poner a la AFA en sintonía con lo que piensa la gente”.

Respecto del respaldo que pueden encontrar estas propuestas dentro del Comité Ejecutivo, Di Carlo aseguró que existen dirigentes que comparten algunas de las ideas planteadas por River.

“Hay muchos dirigentes que piensan igual que nosotros. Por supuesto, no se expresan porque es un proceso, porque hay que plantear las ideas, tener contundencia y plantear ese camino”, señaló.

Finalmente, el presidente riverplatense hizo hincapié en la necesidad de generar acuerdos entre las distintas instituciones: “Hay mucha sintonía de River con el conjunto de los clubes en términos del norte de muchas cuestiones. El consenso se construye hablando con el otro y eso es lo que estamos haciendo”.