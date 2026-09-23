José Alonso, con la idea fija en Colón: "El objetivo es ascender, no hay otra discusión"

José Alonso analizó la salida de Ezequiel Medrán, respaldó a Iván Delfino, habló del momento de Colón, la relación con AFA, los arbitrajes y el gran objetivo.

José Alonso explicó los motivos que, desde su perspectiva, llevaron a la salida de Ezequiel Medrán y a la llegada de Iván Delfino al banco de Colón , en diálogo con Telefe Santa Fe. En tanto que también se refirió al gran objetivo y analizó diferentes cuestiones que hacen al proyecto deportivo.

El presidente tuvo palabras elogiosas para el entrenador saliente y lo definió como “un buen muchacho, trabajador y serio”, pero consideró que su figura se había desgastado.

“Creo que ya la figura de Medrán se había empezado a desgastar y se necesitaba un recambio”, afirmó.

Alonso explicó que la decisión también estuvo vinculada con la percepción que existía alrededor del funcionamiento del equipo y con la necesidad de generar un cambio.

Con Delfino, Colón consiguió una reacción inicial, aunque luego alternó resultados. Para Alonso, el equipo tiene recursos suficientes para pelear arriba y llegar al objetivo. “Tenemos muy buenos jugadores, se lo ha demostrado en varios partidos”, sostuvo.

El presidente reconoció la irregularidad del equipo y consideró que Colón perdió algunos puntos que podrían haberlo dejado mejor posicionado. Sin embargo, también recordó actuaciones ante rivales que actualmente ocupan los primeros lugares de la tabla.

“Creo que Colón está en una ubicación expectante, pero ha perdido puntos y ha ganado puntos que tenía que haber ganado”, explicó.

El objetivo es terminar entre los cuatro primeros para Colón

Alonso evitó hacer pronósticos sobre la posición final de Colón y rechazó aventurar si el equipo terminará segundo, tercero o en otra ubicación. “No, yo no aventuro. Yo no juego”, respondió.

Sin embargo, sí estableció claramente cuál es el objetivo inmediato: terminar entre los cuatro primeros de la Zona A para afrontar el Reducido en una posición favorable.

El presidente reconoció que la distancia con Ferro y Morón es importante, pero consideró que Colón todavía tiene posibilidades de pelear por los puestos de privilegio. "El objetivo es ascender, no hay otra discusión", reveló.

Además, relativizó las críticas vinculadas a los arbitrajes y negó que exista una preocupación institucional por supuestos favoritismos.

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Sobre su relación con AFA fue contundente: “Muy bien. Jamás”, respondió cuando le consultaron si Colón tenía algún inconveniente con la casa madre del fútbol argentino.

Respecto de los árbitros, Alonso sostuvo que existen situaciones que le generan dudas, especialmente cuando una misma infracción recibe diferentes interpretaciones según el lugar de la cancha donde ocurre.

Sin embargo, también hizo una autocrítica: “A veces hay cosas que te benefician a vos también”.

Y dejó un mensaje para el hincha: si Colón juega bien y es contundente, consideró que ningún arbitraje puede impedirle alcanzar sus objetivos.

“Hay que jugar 90 minutos, o 95 o 100. Hay que jugar el partido”, resumió.

El psicólogo deportivo y la búsqueda del equilibrio en Colón

Alonso también explicó la incorporación del psicólogo deportivo Pablo Sucarrat, a quien conoce desde hace años y que ya tuvo experiencia en el fútbol profesional.

El presidente contó que observó en algunos partidos un equipo demasiado ansioso, especialmente durante los primeros tiempos, con errores que consideró vinculados al aspecto emocional.

“Veía que eran ansiosos, como nerviosos, y la pelota como si les quemara”, describió.

Por eso se decidió incorporar a Sucarrat como una herramienta más para acompañar al plantel.

Alonso remarcó que la decisión fue conversada con el cuerpo técnico y los futbolistas y que no se trató de imponer una figura externa, sino de sumar una ayuda profesional para afrontar la presión de la competencia.

La autocrítica por el descenso y una mirada hacia adelante en Colón

Uno de los momentos más fuertes de la entrevista fue cuando Alonso se refirió al proceso que llevó a Colón desde la conquista de la estrella de 2021 hasta el descenso dos años después.

El presidente, que en aquel momento era vicepresidente, sostuvo que una de las principales causas fue lo que definió como un “desguace” del equipo campeón.

“Colón salió campeón y se desguazó. Y no pudimos reemplazar los jugadores”, explicó.

Según Alonso, la salida de futbolistas como Cristian Ferreira, Alexis Castro y Gonzalo Piovi, entre otros, fue muy difícil de compensar y el equipo terminó perdiendo rápidamente la estructura que había logrado el campeonato.

También realizó una autocrítica sobre los entrenadores que estuvieron durante ese proceso y consideró que algunos no estuvieron a la altura de la situación.

El futuro de Alonso y una promesa: “Todo lo pongo arriba de la mesa”

Sobre su futuro como presidente, Alonso evitó hablar más allá del objetivo inmediato. “No hablo de futuro. Quiero ver si puedo cumplir los objetivos y ver qué opina la gente de mí”, afirmó.

El dirigente reconoció que la evaluación final estará inevitablemente ligada a los resultados deportivos y que el objetivo por el cual asumió la conducción es devolver a Colón a Primera División.

También defendió su manera de conducir y destacó que busca una Comisión Directiva horizontal, donde los dirigentes conozcan las decisiones y puedan opinar.

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En ese sentido, se refirió a su relación con José Vignatti, a quien calificó como un gran dirigente y una persona que hizo mucho por Colón, aunque reconoció que existen diferentes estilos de conducción.

“Me gusta mucho la horizontal, me gusta que los dirigentes se expresen, que estén enterados”, explicó.

Finalmente, Alonso volvió sobre la relación entre dirigente e hincha y aseguró que entiende las exigencias de los socios.

“Yo hago todo lo que sea necesario por Colón. En mi horario, en mis cosas, mi pensamiento, mis relaciones, todo lo pongo arriba de la mesa”, afirmó.

Y dejó una última reflexión sobre su gestión: “Sé que a veces soy invisible y no alcanza. También sé que a veces hay mucha gente que eso no lo valora. Le importa naturalmente que la pelota entre. Pero también soy consciente de que los socios tienen sus razones y su forma de pensar con respecto al club”.