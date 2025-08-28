Uno Santa Fe | Ovación | Argentina

La AFA confirmó los rivales para los amistosos de Argentina en octubre

La Selección Argentina, después de completar las Eliminatorias, ya tiene adversarios definidos para el mes de octubre rumbo al Mundial 2026

28 de agosto 2025 · 19:40hs
La AFA confirmó los rivales para los amistosos de Argentina en octubre

La Selección Argentina cerrará en los primeros días de septiembre su participación en las Eliminatorias Sudamericanas tras haberse asegurado con antelación la clasificación al Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. Sin embargo, el año no terminará ahí para los dirigidos por Lionel Scaloni: aún le quedan por disputar dos ventanas FIFA en las que realizará una serie de amistosos en el extranjero.

La AFA ya había anunciado oficialmente que la albiceleste se presentará en Estados Unidos del 6 al 14/10 y en Luanda, la capital Angola, y Kerala, India, del 10 al 18/11.

Este jueves fue Claudio Tapia quien confirmó más detalles sobre los próximos encuentros de la Selección."La próxima fecha FIFA va a ser en Estados Unidos en octubre. Ponernos a trabajar ya en la logística para jugar los dos partidos, que se van a anunciar. El primero con Venezuela en Miami, en el Estadio Hard Rock, y el segundo en Chicago, con Puerto Rico, pero por sobre todas las cosas pensando en las bases del Mundial", sostuvo el presidente de la AFA, en diálogo con el diario Olé.

Se viene el cierre por las Eliminatorias

El fixture de Argentina marca que antes, el jueves 4 de septiembre a las 20.30, recibirá en el Monumental a la Vinotinto por las Eliminatorias, en el que sería el último partido oficial de Messi con la Selección en el país. Y el martes 9 a las 20.30 visitará a Ecuador en el cierre de las clasificatorias.

Argentina octubre amistosos
