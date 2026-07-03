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Egipto eliminó a Australia en penales y logró por primera vez el pase a octavos

Mahmoud Saber, Rami Rabia, Mohamed Salah y Hossam Abdelmaguid fueron los que convirtieron en la tanda para el histórico pase de ronda.

3 de julio 2026 · 18:20hs
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Egipto eliminó a Australia en penales y logró por primera vez el pase a octavos

Egipto le ganó en la tanda de penales por 4 a 2 a Australia, tras igualar 1 a 1 en el partido, y se metió por primera vez en su historia en los octavos de final del Mundial 2026.

Los penales de Egipto los convirtieron Mahmoud Saber, Rami Rabia, Mohamed Salah y Hossam Abdelmaguid para darle el histórico pase a octavos de final.

En los 120 minutos reglamentarios, Emam Ashour a los 13 minutos del primer tiempo había puesto en ventaja a Egipto pero Mohamed Hany en contra a los 10 del complemento le dio el empate definitivo a Australia.

El resumen de Egipto ante Australia

Egipto Australia Mundial
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