La AFA negó responsabilidades por el desvío de 42 millones de dólares y apuntó a su agente comercial

La AFA negó responsabilidades por el presunto desvío de 42 millones de dólares, apuntó a su agente comercial en EE.UU. y habló de una campaña de difamación.

La AFA difundió un comunicado para desligarse del desvío de fondos por 42 millones de dólares que investiga la Justicia , vinculado a la causa Sur Finanzas. El ente madre del fútbol argentino responsabilizó a TourProdEnter LLC , su agente comercial internacional, y rechazó cualquier irregularidad en la administración de recursos.

A través de un texto oficial, la Asociación del Fútbol Argentino expresó su “más enérgico rechazo” a lo que definió como una campaña de difamación dirigida contra la institución y sus principales autoridades. En ese marco, defendió la legalidad del contrato que mantiene con la firma TourProdEnter LLC , encargada de manejar la recaudación internacional en los Estados Unidos.

Desde Viamonte subrayaron que el vínculo contractual ya fue analizado por tribunales argentinos y estadounidenses, sin que se detectaran irregularidades. “La relación comercial se encuentra debidamente ajustada a derecho”, remarcaron, al tiempo que insistieron en que la AFA no administra de manera directa esos fondos.

La causa Sur Finanzas y el rol de la Justicia

El comunicado también repasó el derrotero judicial de la causa, recordando que tanto la AFA como su presidente Claudio Tapia fueron sobreseídos en expedientes anteriores relacionados con denuncias por sponsoreo y organización de amistosos del seleccionado argentino.

Según la entidad, esas resoluciones fueron confirmadas por distintas instancias judiciales, incluida la Cámara Federal de Casación Penal, lo que —a su entender— deja sin sustento las acusaciones que volvieron a instalarse en la agenda pública.

Cruces políticos y advertencia a los medios

En uno de los pasajes más duros, la AFA apuntó contra el empresario Guillermo Tofoni y cuestionó el respaldo de funcionarios del Gobierno Nacional a nuevas presentaciones judiciales. Además, sostuvo que una denuncia impulsada en tribunales de Florida contra TourProdEnter LLC fue rechazada y archivada, ratificando la legalidad del vínculo.

Por último, el ente madre del fútbol argentino lanzó un mensaje directo a la prensa, al invitar a los medios a revisar fallos judiciales y fuentes antes de informar. “La sociedad merece información seria y comprobada”, cerró el comunicado, en un contexto en el que la AFA sigue bajo la lupa judicial por el presunto desvío millonario.