Petroli, una opción que gana terreno para el arco de Unión

Franco Petroli, quien viene de descender con Godoy Cruz, está en la mira de Unión, que competiría con dos equipos cordobeses.

29 de diciembre 2025 · 09:32hs
El mercado de pases empieza a poner a Unión frente a un escenario complejo bajo los tres palos y, en ese contexto, el nombre de Franco Petroli comienza a tomar fuerza como una de las alternativas concretas para reforzar el arco rojiblanco. El arquero viene de una temporada destacada en Godoy Cruz de Mendoza, donde, pese al descenso, fue uno de los puntos más altos del equipo.

Unión, urgido por la llegada de un arquero

La situación en Unión no es sencilla. La continuidad de Matías Tagliamonte aparece cuesta arriba: el club sigue dialogando con Racing para intentar su regreso, pero se trata de una negociación difícil y sin certezas. A ese panorama se suma la salida de Tomás Durso, quien retornará a Atlético Tucumán tras la ejecución de la opción de repesca. Con ese cuadro, el Tatengue se ve obligado a buscar alternativas en el mercado.

LEER MÁS: Boca abre la puerta a una posible salida de Kevin Zenón y en Unión siguen atentos

En ese radar vuelve a aparecer Petroli, un arquero que ya había sido seguido por Unión en anteriores ventanas y que hoy vuelve a escena con más fuerza. El ex River tuvo una intensa última temporada en Godoy Cruz, con presencia en competencias locales e internacionales: disputó 41 partidos oficiales, acumuló 3.690 minutos y mantuvo su arco invicto en 15 encuentros, números que respaldan su rendimiento más allá del desenlace deportivo del Tomba.

La pelea por Petroli, sin embargo, no es exclusiva. Estudiantes de Río Cuarto también se metió de lleno en la carrera. El León, recientemente ascendido a Primera División, busca reforzar el arco tras la salida de Brian Olivera rumbo a Racing de Nueva Italia. A favor del conjunto cordobés juega un antecedente clave: Petroli defendió esa camiseta durante 2023 y dejó un recuerdo positivo, con 25 partidos disputados y 12 vallas invictas.

Otro interesado es Talleres de Córdoba. En la “T” el interés surge a partir de un recambio inminente en el puesto. Guido Herrera, capitán y referente, cuenta con ofertas concretas para continuar su carrera en el fútbol de los Estados Unidos, mientras que la salida de Javier Burrai ya es un hecho. En ese contexto, Talleres necesita sí o sí sumar una ficha para el arco y Petroli aparece como una opción viable.

Los primeros pasos de Petroli como profesional

Formado íntegramente en River Plate desde los 10 años, Petroli tuvo un largo recorrido en las inferiores del club de Núñez y llegó a ser citado por Marcelo Gallardo para pretemporadas y convocatorias oficiales, aunque sin debutar en Primera. Su carrera profesional encontró continuidad primero en Estudiantes de Río Cuarto y luego en Godoy Cruz, donde logró mayor rodaje y protagonismo.

LEER MÁS: Desvaux cuestionó el balance de Unión y advirtió por "un momento institucional muy peligroso"

En paralelo, Unión también evalúa el panorama interno. Lucas Meuli, que tenía encaminada su salida al fútbol de Arabia Saudita, finalmente permanecería en el club y cuenta con grandes chances de ser el arquero titular en los partidos de la Serie Río de la Plata. Sin embargo, puertas adentro entienden que el plantel necesita otra opción de jerarquía para afrontar una temporada exigente.

Con varios clubes atentos y un arco rojiblanco en plena transición, el nombre de Franco Petroli se instala como una posibilidad concreta. La definición dependerá de cómo evolucionen las negociaciones por Tagliamonte y de la capacidad de Unión para adelantarse en una puja que promete ser intensa.

