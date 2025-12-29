Tristeza en Colón: falleció un ex dirigente muy ligado al fútbol amateur

Colón expresó su profundo pesar por el fallecimiento de Julio César Perezlindo, socio vitalicio con una extensa trayectoria en el fútbol amateur sabalero.

El Club Atlético Colón comunicó este lunes 29 el fallecimiento de Julio César Perezlindo , socio vitalicio y ex dirigente de la institución. Su figura estuvo estrechamente ligada al crecimiento del fútbol amateur en los primeros torneos organizados por la AFA , dejando una huella valorada dentro del mundo rojinegro.

La noticia generó un inmediato impacto en el ámbito institucional y social de Colón, donde Perezlindo fue reconocido por su compromiso silencioso y su vocación de servicio. Desde el club destacaron su honesta y destacada labor , especialmente en una etapa fundacional para las divisiones amateurs.

Un aporte clave al fútbol amateur de Colón

En los inicios de los torneos de AFA, Julio César Perezlindo cumplió un rol activo en la organización y desarrollo del fútbol amateur, colaborando en momentos donde la estructura requería trabajo desinteresado y sentido de pertenencia. Su aporte fue valorado por dirigentes, entrenadores y colaboradores de aquella época.

Más allá de los cargos, su condición de socio vitalicio reflejó un vínculo profundo con la institución, sostenido a lo largo del tiempo y marcado por la identificación plena con los valores del club.