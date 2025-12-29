Uno Santa Fe | Unión | Unión

La deuda que sacude a Unión: fuerte reclamo por $1.400 millones a favor de Paula Spahn

En la asamblea ordinaria, Encuentro Unionista pondrá el foco en una deuda de Unión con Paula Spahn y compromisos con empresas vinculadas a Amílcar Cecotti.

Ovación

Por Ovación

29 de diciembre 2025 · 20:20hs
Con la asamblea como telón de fondo

Con la asamblea como telón de fondo, Luis Spahn, referente del oficialismo, escucha el desarrollo del debate en un escenario atravesado por la fuerte interna con el sector opositor que lidera Pipo Desvaux.

La deuda de Unión con Paula Spahn, hija de Luis Spahn, será el punto más sensible de la asamblea ordinaria, según reveló Matías Annania, referente de Encuentro Unionista, en Sol Play. Explicó que ese pasivo representa una porción clave del déficit millonario del club y que aún carece de respaldo documental suficiente.

La deuda de Unión con Paula Spahn, el núcleo del déficit

Annania fue contundente al explicar por qué el foco está puesto en ese compromiso económico. “Hoy tenemos un déficit cercano a los cuatro mil millones de pesos y una parte muy importante de eso tiene que ver con la deuda con Paula Spahn”, afirmó, dejando en claro que el análisis no se limita a los números finales sino al origen de cada cifra.

Uno de los puntos que más inquietud genera es la actualización de ese pasivo. “Se pasó de una deuda de diez millones de pesos a más de mil cuatrocientos millones, y esa actualización ingresa el 1 de julio de 2024, apenas un día después del cierre del último balance”, explicó. Según detalló, si ese ajuste se hubiera incorporado al ejercicio anterior, el balance hubiese sido altamente deficitario.

Nosotros no discutimos solo el monto, sino el porqué de ese monto. Queremos ver contratos, documentación respaldatoria y criterios de cálculo. La contabilidad no es solo que los números cierren, sino que sean verificables y comparables”, remarcó.

LEER MÁS: Desvaux cuestionó el balance de Unión y advirtió por "un momento institucional muy peligroso"

Amílcar Cecotti y empresas vinculadas bajo la lupa

En segundo orden, Annania apuntó a compromisos con empresas relacionadas a dirigentes del club. Allí aparece el nombre de Amílcar Cecotti, con una deuda que también despierta interrogantes. “Unión mantiene una deuda cercana a los mil doscientos millones de pesos a través de empresas vinculadas, y eso es información que debe estar claramente documentada”, sostuvo.

El referente de Encuentro Unionista aclaró que no se trata de una acusación política. “No inventamos nada ni hacemos campaña. Investigamos el sistema contable del club y trasladamos esa información a los socios”, explicó, al tiempo que cuestionó el discurso de que los dirigentes no realizan negocios con la institución.

Documentación faltante y preguntas sin respuesta

Annania aseguró que la agrupación solicitó información en más de una oportunidad. “Pedimos documentación en la primera reunión, no nos la dieron, la volvimos a pedir y aún hay dudas importantes. Por eso llegamos a esta asamblea”, señaló.

Entre los puntos observados mencionó actualizaciones de deuda, pagos a proveedores y operaciones que no habrían sido debidamente aclaradas. “Lo superficial es ver que los números cuadren; lo profundo es entender qué hay detrás de cada número”, insistió.

LEER MÁS: Más Unión adelantó su posición antes de la Asamblea General Ordinaria

Pases, juicios y pasivos que siguen abiertos

Otro de los casos mencionados fue el pase de Mauro Luna Diale, que debía cobrarse en un solo pago. “Nunca se cobró y hay muchas preguntas: si sigue embargado, si tiene que ver con la guerra en Rusia, pero lo concreto es que falta documentación”, afirmó.

También recordó que el club perdió cerca de 700 millones de pesos en el conflicto con Gustavo Munúa, y que actualmente existen provisiones judiciales, como el caso de Ignacio Malcorra, que siguen sumando presión al pasivo.

LEER MÁS: Antes de la Asamblea General Ordinaria en Unión, Glorioso 89 fijó su postura

La postura de Encuentro Unionista ante la asamblea

Pese a las críticas, Annania aclaró que la intención no es bloquear el funcionamiento institucional. “Nuestra idea es que el balance y la memoria se aprueben, pero si creemos que falta información o respaldo documental, lo vamos a exigir”, afirmó. Y cerró con una advertencia que atraviesa toda la discusión: “Hoy, entre la deuda con Paula Spahn y la vinculada a Amílcar Cecotti, estamos hablando de una porción enorme del pasivo total del club. Eso merece respuestas claras”.

