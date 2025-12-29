Uno Santa Fe | Unión | Unión femenino

Unión femenino ya conoce su camino en Primera A: fixture completo del Torneo Apertura

Unión femenino afrontará en 2025 su debut histórico en la Primera A. El Tatengue ya tiene definido el fixture del Torneo Apertura.

Ovación

Por Ovación

29 de diciembre 2025 · 19:15hs
Unión femenino ya conoce su camino en Primera A: fixture completo del Torneo Apertura

Unión femenino escribirá en 2025 una página histórica con su primera participación en la Primera A del fútbol argentino. El Tatengue ya conoce el fixture del Torneo Apertura, que se disputará entre el 15 de marzo y el 19 de julio, bajo un formato exigente y competitivo.

Unión femenino debuta en la élite del fútbol argentino

El torneo contará con 15 fechas, bajo el sistema de todos contra todos a una sola rueda, donde el equipo que finalice en la primera posición se consagrará campeón. Para Unión, será una experiencia inédita, con viajes, estadios y rivales de peso que pondrán a prueba el crecimiento del proyecto.

El Torneo Clausura mantendrá el mismo orden de partidos, pero con localías invertidas, y su inicio está previsto para el 26 de julio, lo que garantiza continuidad competitiva durante toda la temporada.

LEER MÁS: Fútbol femenino de Unión: el camino a la gloria y el inolvidable ascenso a la Primera A

El fixture completo del Torneo Apertura

En su estreno absoluto en la máxima categoría, el conjunto rojiblanco afrontará el siguiente recorrido:

  • Gimnasia y Esgrima La Plata (visitante)
  • Banfield (local)
  • River Plate (visitante)
  • Belgrano (local)
  • Huracán (visitante)
  • Independiente (local)
  • SAT (visitante)
  • San Luis FC (visitante)
  • Lanús (local)
  • Boca Juniors (visitante)
  • Ferrocarril Oeste (local)
  • Talleres (visitante)
  • San Lorenzo (local)
  • Racing (visitante)
  • Newell’s Old Boys (local)
  • Un desafío deportivo e institucional

Más allá de los resultados, la participación de Unión femenino en la Primera A representa un paso clave a nivel deportivo, social e institucional. Competir contra clubes históricos como Boca, River, Independiente, San Lorenzo y Racing expone al plantel a un nivel de exigencia que fortalece el desarrollo integral del fútbol femenino en el club.

El 2025 marcará un antes y un después para Unión: el debut en la elite ya tiene fechas, rivales y un objetivo claro: consolidarse en la máxima categoría.

Unión femenino Primera A Torneo Apertura fútbol femenino Unión
Noticias relacionadas
union hizo oficial la compra y firma de contrato de diego armando diaz

Unión hizo oficial la compra y firma de contrato de Diego Armando Díaz

Más Unión adelantó su postura de no aprobar la Memoria y el Balance.

Más Unión adelantó su posición antes de la Asamblea General Ordinaria

Franco Ratotti vuelve a Unión y Madelón lo piensa en una posición distinta.

Ratotti vuelve a Unión y Madelón lo piensa en una función diferente

franco petroli, una opcion que gana terreno para el arco de union

Franco Petroli, una opción que gana terreno para el arco de Unión

Lo último

Ander Herrera definió dónde seguirá su carrera

Ander Herrera definió dónde seguirá su carrera

La deuda que sacude a Unión: fuerte reclamo por $1.400 millones a favor de Paula Spahn

La deuda que sacude a Unión: fuerte reclamo por $1.400 millones a favor de Paula Spahn

Cayeron los cobradores del departamento Las Colonias: prisión preventiva para una banda de extorsionadores

Cayeron los "cobradores" del departamento Las Colonias: prisión preventiva para una banda de extorsionadores

Último Momento
Ander Herrera definió dónde seguirá su carrera

Ander Herrera definió dónde seguirá su carrera

La deuda que sacude a Unión: fuerte reclamo por $1.400 millones a favor de Paula Spahn

La deuda que sacude a Unión: fuerte reclamo por $1.400 millones a favor de Paula Spahn

Cayeron los cobradores del departamento Las Colonias: prisión preventiva para una banda de extorsionadores

Cayeron los "cobradores" del departamento Las Colonias: prisión preventiva para una banda de extorsionadores

Crimen de Jeremías Monzón: las claves del nuevo sistema penal juvenil que marcarán el futuro de los implicados

Crimen de Jeremías Monzón: las claves del nuevo sistema penal juvenil que marcarán el futuro de los implicados

Radiografía del peligro vial en Santa Fe: 7 de cada 10 motociclistas en la ciudad no usan casco

Radiografía del peligro vial en Santa Fe: 7 de cada 10 motociclistas en la ciudad no usan casco

Ovación
Unión femenino ya conoce su camino en Primera A: fixture completo del Torneo Apertura

Unión femenino ya conoce su camino en Primera A: fixture completo del Torneo Apertura

Franco Petroli, una opción que gana terreno para el arco de Unión

Franco Petroli, una opción que gana terreno para el arco de Unión

Por qué el regreso de Federico Lértora a Colón no sería la mejor decisión

Por qué el regreso de Federico Lértora a Colón no sería la mejor decisión

San Telmo suma experiencia y ficha a un exjugador de Colón

San Telmo suma experiencia y ficha a un exjugador de Colón

Tristeza en Colón: falleció un ex dirigente muy ligado al fútbol amateur

Tristeza en Colón: falleció un ex dirigente muy ligado al fútbol amateur

Policiales
Una violenta pelea dejó a un hombre al borde de la muerte con hundimiento de cráneo: hay un presunto agresor detenido

Una violenta pelea dejó a un hombre al borde de la muerte con hundimiento de cráneo: hay un presunto agresor detenido

Violencia en B° Los Troncos: dos delincuentes montados en una moto asesinaron a un hombre de 30 años a balazos

Violencia en B° Los Troncos: dos delincuentes montados en una moto asesinaron a un hombre de 30 años a balazos

Navidad trágica: un motociclista murió tras un choque en la autopista Santa Fe - Rosario, a la altura de calle Gaboto

Navidad trágica: un motociclista murió tras un choque en la autopista Santa Fe - Rosario, a la altura de calle Gaboto

Escenario
Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"

Caras Nuevas presenta su primer disco Caos en los 20

Caras Nuevas presenta su primer disco "Caos en los 20"