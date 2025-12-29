Unión femenino ya conoce su camino en Primera A: fixture completo del Torneo Apertura

Unión femenino afrontará en 2025 su debut histórico en la Primera A. El Tatengue ya tiene definido el fixture del Torneo Apertura.

Unión femenino escribirá en 2025 una página histórica con su primera participación en la Primera A del fútbol argentino . El Tatengue ya conoce el fixture del Torneo Apertura , que se disputará entre el 15 de marzo y el 19 de julio, bajo un formato exigente y competitivo.

El torneo contará con 15 fechas , bajo el sistema de todos contra todos a una sola rueda , donde el equipo que finalice en la primera posición se consagrará campeón. Para Unión, será una experiencia inédita, con viajes, estadios y rivales de peso que pondrán a prueba el crecimiento del proyecto.

El Torneo Clausura mantendrá el mismo orden de partidos, pero con localías invertidas, y su inicio está previsto para el 26 de julio, lo que garantiza continuidad competitiva durante toda la temporada.

El fixture completo del Torneo Apertura

En su estreno absoluto en la máxima categoría, el conjunto rojiblanco afrontará el siguiente recorrido:

Gimnasia y Esgrima La Plata (visitante)

Banfield (local)

River Plate (visitante)

Belgrano (local)

Huracán (visitante)

Independiente (local)

SAT (visitante)

San Luis FC (visitante)

Lanús (local)

Boca Juniors (visitante)

Ferrocarril Oeste (local)

Talleres (visitante)

San Lorenzo (local)

Racing (visitante)

Newell’s Old Boys (local)

Un desafío deportivo e institucional

Más allá de los resultados, la participación de Unión femenino en la Primera A representa un paso clave a nivel deportivo, social e institucional. Competir contra clubes históricos como Boca, River, Independiente, San Lorenzo y Racing expone al plantel a un nivel de exigencia que fortalece el desarrollo integral del fútbol femenino en el club.

El 2025 marcará un antes y un después para Unión: el debut en la elite ya tiene fechas, rivales y un objetivo claro: consolidarse en la máxima categoría.