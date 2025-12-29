La AFA, bajo la lupa por transferencias millonarias a empresas fantasma en Estados Unidos

Una investigación periodística reveló que USD 42 millones fueron girados por la AFA a sociedades registradas en Estados Unidos que no cuentan con empleados ni operaciones declaradas.

Una investigación periodística que tuvo amplia repercusión y fue reflejada por Infobae volvió a encender las alarmas sobre el manejo de fondos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en el extranjero. El trabajo revela que decenas de millones de dólares fueron transferidos desde cuentas vinculadas a la entidad hacia sociedades registradas en los Estados Unidos que no presentan actividad económica real, empleados ni estructuras operativas visibles.

De acuerdo al informe, al menos 42 millones de dólares terminaron en manos de cuatro compañías radicadas en el estado de Florida, catalogadas como “sociedades fantasma”. Estas firmas aparecen formalmente constituidas, pero sin operaciones comerciales declaradas, con domicilios virtuales en Miami y titulares sin antecedentes empresariales acordes al volumen de dinero recibido.

El eje de este entramado financiero es TourProdEnter LLC, una empresa creada en agosto de 2021 que, poco tiempo después, fue designada como agente comercial exclusivo de la AFA en el exterior. Bajo un contrato aprobado por el comité ejecutivo encabezado por Claudio “Chiqui” Tapia, la firma quedó a cargo de centralizar ingresos provenientes de sponsors, derechos audiovisuales y partidos amistosos, administrar pagos y luego transferir los excedentes a la AFA, descontando comisiones.

Según la investigación citada por Infobae, TourProdEnter canalizó en apenas cuatro años más de 260 millones de dólares a través de distintas entidades bancarias internacionales, entre ellas Bank of America, Citibank, JP Morgan y Synovus. Una porción significativa de esos fondos tuvo origen en empresas ligadas a la Selección Argentina, como Adidas, que habría transferido más de 78 millones de dólares.

Parte del circuito incluyó también a Adcap Uruguay, que recibió cerca de 110 millones de dólares como intermediario financiero en operaciones de compra y liquidación de bonos, con pasos por jurisdicciones como Uruguay, Argentina y paraísos fiscales del Caribe. Desde esa firma aseguraron que todas las operaciones se realizaron dentro del marco legal y que los fondos regresaron a cuentas de la AFA en el país tras completarse los procesos financieros.

Sin embargo, el punto más sensible del informe aparece en el destino de al menos 42 millones de dólares, que fueron girados a Soagu Services LLC, Marmasch LLC, Velp LLC y Velpasalt LLC. Estas compañías no cuentan con empleados ni actividad registrada y estarían vinculadas a personas domiciliadas en Bariloche, con perfiles económicos que no se condicen con la magnitud de los montos recibidos. Entre los titulares figuran personas con deudas financieras, antecedentes judiciales y empleos de baja escala.

Otro dato que profundiza las sospechas es que algunas de estas firmas utilizaron direcciones correspondientes a servicios de “oficina virtual” y agentes registradores señalados en investigaciones internacionales por facilitar estructuras societarias opacas. Incluso se detectó que una de las sociedades habría recibido transferencias cuando ya estaba formalmente disuelta.

En los balances presentados por la AFA ante la Inspección General de Justicia (IGJ), TourProdEnter LLC recién aparece mencionada en junio de 2024, figurando como deudora por más de 13.000 millones de pesos. Hasta entonces, los estados contables agrupaban a los deudores bajo categorías genéricas, sin detallar el circuito internacional de cobros y pagos, lo que —según reconocieron fuentes de la IGJ— dificulta el control y la interpretación pública.

Cómo se defendió la AFA

Desde la conducción de la AFA defendieron la gestión financiera, el superávit posterior al Mundial de Qatar y la operatoria internacional como una consecuencia del cepo cambiario en Argentina. No obstante, la falta de transparencia sobre la trazabilidad de los fondos y la identidad de los beneficiarios finales mantiene abiertos los interrogantes.

En paralelo, la Justicia argentina avanza en otra causa sensible. Este lunes será una jornada clave en la investigación por presunto lavado de dinero vinculada a una mansión ubicada en Villa Rosa, Pilar. En ese expediente, Luciano Pantano y su madre, Ana Lucía Conte, deberán presentarse ante el juez Marcelo Aguinsky, acusados de actuar como presuntos testaferros de dirigentes de la AFA. La causa se apoya, entre otros elementos, en la falta de capacidad económica declarada para justificar un patrimonio que incluye una residencia de lujo y decenas de vehículos.

El caso, revelado inicialmente por La Nación y amplificado por Infobae, vuelve a instalar un fuerte debate sobre la transparencia, los controles y el destino final de los fondos que maneja la entidad madre del fútbol argentino.