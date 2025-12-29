Con gol de Matías Soulé, Roma venció a Genoa y se afirma en la Serie A

Roma derrotó a Genoa por 3-1 y uno de los goles fue convertido por el mediocampista argentino Matías Soulé

Roma venció 3-1 a Genoa en el Estadio Olímpico por la decimosexta fecha de la Serie A, en un partido que quedó prácticamente sentenciado en la primera mitad gracias a su eficacia ofensiva y a un dominio claro desde el arranque.

El conjunto local construyó una ventaja rápida y supo administrar el resultado ante un rival que reaccionó tarde, con los goles de Matías Soulé, Manu Koné y Evan Ferguson, mientras que descontó en el complemento para la visita Jeff Ekhator, según informó la Agencia Noticias Argentinas.

El quiebre del encuentro llegó a los 14 minutos, cuando Soulé aprovechó un error defensivo y abrió el marcador con un remate de zurda. Apenas cinco minutos más tarde, Koné amplió la diferencia con un disparo lejano tras una buena acción colectiva, consolidando el control de Roma en el desarrollo del juego.

Antes de la media hora, el equipo local golpeó por tercera vez: Bryan Cristante recuperó en campo rival, Soulé exigió al arquero Sommariva y Ferguson capturó el rebote para el 3-0 que prácticamente cerró la historia.

En el complemento, Roma bajó el ritmo y apostó a gestionar la ventaja con posesiones más largas y cambios para dosificar energías. Genoa adelantó líneas y generó algo más de peligro, aunque sin precisión en los metros finales durante buena parte del segundo tiempo. El descuento llegó recién a falta de tres minutos para el final por intermedio de Ekhator, que puso el 3-1 definitivo.

Con este triunfo, La Loba sumó tres puntos clave en la Serie A y quedó en la cuarta posición con 33 puntos a tres de Inter, líder del campeonato. Mientras que la visita no repunta y se encuentra en la decimoséptima posición con 14 unidades a dos de Hellas Verona, último equipo en descender hasta el momento.