La AFA promovió a tres jóvenes árbitros santafesinos

Rosas charló con La Radio del UNO (FM 106.3) y en el inicio reconoció que "esto es un paso gigante en mi carrera, todos los que sean partidos de Federal A estaré habilitado para dirigirlos de ahora en más. El proceso fue durísimo, me estoy preparando con muchos cursos, viajes, pasé noches de frío y estudio para llegar a este objetivo".

Más adelante apuntó que "comencé hace 8 años con un amigo que me sumé, no podía seguir como jugador, este espacio, esta profesión, te brinda cosas increíbles desde otro punto de vista en este deporte tan lindo como el fútbol".

En relación a los modelos en el arbitraje, disparó: "Me gusta muchísimo Andrés Merlos, Darío Herrera, son los que más me siento identificado. Uno hace análisis desde las reglas de juego, con la interpretación de las distintas situaciones que se presentan, todos los árbitros somos diferentes y buscamos poder llegar al mismo criterio. A veces hay situaciones subjetivas que cambian los fallos. Me preparé mucho para estar en este lugar".

En la parte final, soslayó que "admiro mucho al polaco Szymon Marciniak, todo es preparación, es un trabajo en equipo, nada está librado al azar, se prepara con antelación para acertar siempre. Estoy dispuesto a hacer el sacrificio para seguir progresando. Tengo 23 años".