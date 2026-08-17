Fin de semana largo: Santa Fe recibió más de 91.000 visitantes y movilizó casi $13.000 millones

El movimiento turístico dejó un impacto económico estimado en $12.952 millones, con una ocupación hotelera promedio cercana al 64% y picos superiores al 80%. Además, más de 470.000 personas participaron de los eventos organizados en distintos puntos de la provincia, en un fin de semana que también funcionó como antesala de los Juegos Suramericanos 2026.

El Puente Colgante vuelve a brillar. En el marco de la llegada del Fuego Suramericano a Santa Fe, el municipio reinauguró la iluminación ornamental del Puente Ingeniero Marcial Candioti, uno de los grandes símbolos de nuestra ciudad.

El fin de semana largo por el 176° aniversario del paso a la inmortalidad del general José de San Martín dejó un fuerte movimiento turístico y económico en Santa Fe. De acuerdo con datos del Observatorio Turístico Provincial, más de 91.000 visitantes llegaron al territorio santafesino entre turistas y excursionistas.

La actividad generó un movimiento económico estimado en $12.952 millones , mientras que el gasto diario promedio por turista alcanzó los $135.044 .

La ocupación hotelera promedio rondó el 64%, aunque en establecimientos de categorías superiores se registraron picos que superaron el 80%.

El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, destacó los números y vinculó el movimiento registrado durante el fin de semana con la capacidad de Santa Fe para recibir eventos de mayor escala.

“Estos números muestran que Santa Fe se consolida como destino turístico federal, con capacidad de atraer visitantes de toda la región y de generar desarrollo económico en cada rincón de la provincia”, sostuvo.

Puccini también puso el foco en los Juegos Suramericanos 2026, cuya organización tendrá a Santa Fe como una de las sedes. Según planteó, el movimiento del último fin de semana permitió mostrar parte de la infraestructura y la capacidad organizativa con la que cuenta la provincia de cara a la competencia continental.

Más de 470.000 personas participaron de los eventos

El movimiento no se concentró solamente en el alojamiento y el gasto turístico. Durante el fin de semana largo se desarrollaron más de 75 eventos culturales, deportivos y gastronómicos en diferentes localidades, que en conjunto reunieron a unas 470.000 personas.

La agenda incluyó ferias, fiestas patronales, festivales gastronómicos, competencias deportivas y espectáculos musicales.

Rosario, Santa Fe capital, las localidades del centro y distintas ciudades del norte provincial concentraron buena parte de las propuestas.

En la región Centro se realizaron más de 37 eventos, con actividades en Santa Fe y Rafaela, entre ellas ferias de diseño, celebraciones patronales y el torneo internacional de fútbol infantil Sueño Celeste.

En el sur provincial, Rosario y Venado Tuerto fueron algunos de los principales puntos de convocatoria. Allí se desarrollaron eventos como Crack Bang Boom y ExpoVenado, además de propuestas por el Día de las Infancias y competencias automovilísticas.

En el norte, la agenda incluyó la Expo Rural de San Justo y el Concurso de Pesca Variada de Romang, además de diferentes celebraciones populares que lograron convocar público pese a las condiciones climáticas.

La secretaria de Turismo, Marcela Aeberhard, destacó la diversidad de propuestas y el trabajo conjunto entre las distintas regiones.

“Cada región aportó su identidad y su fuerza organizativa”, señaló la funcionaria, quien sostuvo que el resultado del fin de semana confirma que el turismo forma parte de las políticas públicas de la provincia.

El gobernador Maximiliano Pullaro también participó de actividades en distintos puntos de Santa Fe y destacó la articulación entre municipios, comunas y el sector privado para llevar adelante la agenda.

La Antorcha Suramericana llegó a Santa Fe

Uno de los principales acontecimientos del fin de semana tuvo como escenario a la ciudad de Santa Fe, con la llegada de la Antorcha Suramericana de los Juegos Suramericanos 2026.

Después de pasar por Rosario, el fuego deportivo llegó a la Costanera Oeste de la capital provincial, donde se activó el Portal Suramericano y se presentó la nueva iluminación del Puente Colgante.

La celebración incluyó un festival popular que reunió a más de 40.000 personas y tuvo como cierre el show de Kapanga.

El evento funcionó como una de las primeras grandes postales de la preparación de Santa Fe para los Juegos Suramericanos y permitió combinar la agenda deportiva con una propuesta cultural y turística.

Para el Gobierno provincial, el movimiento registrado durante el fin de semana representa una muestra de la capacidad de Santa Fe para organizar eventos masivos, recibir visitantes y generar actividad económica a partir del turismo y la cultura.

“Con más de 470.000 asistentes, 91.000 visitantes y un movimiento económico superior a los $13.000 millones, Santa Fe ratifica su lugar como destino turístico federal y como motor de desarrollo productivo en la región centro del país”, concluyó Puccini.