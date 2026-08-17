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La reconstrucción de Colón: corregir errores para recuperar el juego y volver a ser protagonista

Colón necesita mejorar la generación de juego, reducir las desatenciones defensivas y encontrar mayor regularidad para convertirse en un equipo protagonista.

Ovación

Por Ovación

17 de agosto 2026 · 18:27hs
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La reconstrucción de Colón: corregir errores para recuperar el juego y volver a ser protagonista

Colón todavía tiene aspectos importantes por corregir si pretende convertirse en un equipo protagonista desde el funcionamiento. Ante Patronato quedaron expuestas dificultades para generar situaciones y algunas desatenciones defensivas que pudieron costarle caro, mas que nada en el primer tiempo. El próximo desafío será transformar esas falencias en puntos de trabajo y construir una identidad.

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Más juego para asumir el protagonismo

Con el cambio de aire desde la llegada de Delfino, el quipo logro sumar de a tres pero uno de los principales objetivos de Colón deberá ser mejorar la elaboración de juego. El equipo encontró pocas situaciones claras en el primer tiempo del partido ante Patronato y tuvo dificultades para darle continuidad a sus ataques. La primera aproximación llegó a los diez minutos, cuando un centro desde la izquierda buscó a Emanuel Gárate dentro del área.

El delantero intentó conectar de cabeza, pero fue desestabilizado por un defensor. Más allá de esa acción, al Sabalero le costó encontrar caminos para acercarse con peligro al arco rival y generar asociaciones que le permitieran avanzar con mayor claridad.

Iván Delfino incluso tuvo que mover las piezas durante el primer tiempo. A los 28 minutos, decidió reemplazar a Leandro Allende por Jerónimo Buosi para intentar modificar la dinámica de un equipo que no encontraba fluidez.

Si Colón pretende ser protagonista, necesitará tener mayor control de la pelota, encontrar circuitos de juego y conseguir que sus delanteros reciban en mejores condiciones. El objetivo no debe ser solamente llegar al área rival, sino hacerlo mediante un funcionamiento reconocible y sostenido.

Corregir atrás para jugar con mayor confianza

La otra cuestión que requiere atención está en el aspecto defensivo. Patronato consiguió encontrar espacios en transiciones rápidas y estuvo cerca de aprovechar errores que dejaron al Sabalero expuesto.

A los 21 minutos, un centro desde la derecha terminó en los pies de Soldano, cuyo remate fue controlado por Matías Budiño. Apenas sesenta segundos después, una desatención todavía más importante dejó a Diego Díaz mano a mano con el arquero.

Budiño resolvió correctamente, salió rápido y evitó el gol. Sin embargo, la acción mostró que Colón deberá mejorar su concentración y coordinación para no quedar vulnerable ante cada pérdida.

El equipo necesita encontrar un equilibrio: defender mejor para tener mayor tranquilidad y, al mismo tiempo, animarse a asumir el protagonismo con la pelota. La solidez en el fondo y la elaboración en ataque deben convertirse en dos caras de una misma búsqueda.

El desafío para Colón es claro: corregir los errores, recuperar el funcionamiento y construir una propuesta que le permita ser protagonista. El próximo partido ante San Miguel será una nueva oportunidad para demostrar que el equipo puede crecer desde el juego y no depender solamente de momentos individuales.

Colón protagonista
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