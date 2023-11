La arremetida de la CAB contra la Federación Santafesina

La CAB envió una intimación a la Federación Santafesina, a quien considera que no cumplió jamás los requisitos solicitados, además de no pagar las deudas

A continuación, la nota completa que lleva la firma del presidente Sergio Gatti y el secretario Santiago Losada.

Nos dirigimos a Ustedes en respuesta a vuestra nota de fecha 9 de noviembre del corriente.

Al respecto lamentamos vuestra constante renuencia a cumplimentar con los requisitos solicitados por esta Comisión Directiva en su reunión del pasado 25 de octubre de 2023, que son los mismos que desde hace más de tres años se le vienen peticionado.

Desde nuestra entidad no comprendemos vuestro constante espíritu confrontativo, cuando lo único que se pretende es que vuestra Federación se sume al resto de las afiliadas que día a día trabajan mancomunadamente por el desarrollo del básquetbol nacional.

Todas las afiliadas han cumplido lo que constantemente le solicitamos a vuestra entidad sin condicionamientos.

Vuestra injustificada ausencia a la reunión que fuera convocada conjuntamente con las asociaciones y clubes afiliados a vuestra entidad tenía un solo tema y era por el cual fue convocada: “SITUACIÓN PROVINCIA DE SANTA FE”. Es decir que ese era el orden del día. Sospechamos que vuestra nota del día 01 de noviembre del corriente era otra excusa, otra maniobra que busca entorpecer la normalización de vuestra entidad ante este ente Confederativo.

La Federación hoy en día no se encuentra sancionada. Sin embargo, no efectúa presentación alguna para regularizarse. Ello causa graves perjuicios a nuestra entidad, ya que, por vuestra constante renuencia en cumplimentar con la registración de vuestros jugadores y jugadores, demoran el calendario nacional correspondiente al año 2024.

Las fechas que se han fijado en el cronograma no son caprichosas. Es fundamental que, si vuestra Federación quiere participar del calendario nacional, se registre en los sistemas y utilice las planillas electrónicas del sistema GES DEPORTIVA.

Previo al mes de enero de 2024 se debe capacitar a todos los clubes en la utilización de los sistemas, aplicativos y demás herramientas.

No entendemos vuestra constante negativa, cuando la afiliación a nuestra Confederación no le es obligatorio. Todo lo contrario. Si no quiere adherirse a nuestros estatutos y demás reglamentaciones, tranquilamente puede renunciar a su afiliación. Eso sí, si quiere formar parte de esta entidad, deberá cumplir con todos y cada uno de los requisitos que el resto de las afiliadas. No hay afiliaciones a medida.

Adentrándonos a los términos de vuestra nota, se le exhorta a cumplir con el cronograma fijado por esta Comisión Directiva en su reunión de fecha 25/10/23.

Asimismo, deberá cumplimentar el resto del cronograma, a saber:

17/11/23. Desistir de todas las denuncias en contra de CAB. Por segunda vez, se le insta a efectuar el desistimiento de las denuncias, a efectos de reencausar las relaciones entre ambas Instituciones y demostrar con hechos concretos que vuestro deseo es sumarse a esta entidad en forma plena, sin condicionamientos y acatando la normativa que emana de FIBA y de la Confederación.

1/12/23. Designaciones de los dos responsables del área de género de la Federación, debidamente capacitados por CAB. Deberá designar al menos un responsable del género femenino, razón por la cual se rechaza vuestra propuesta.

Registración de la totalidad de los jugadores y jugadoras de la Federación. Sin perjuicio de lo expresado en vuestra nota, se mantiene la fecha máxima para el cumplimiento de la registración el próximo 1 de diciembre de 2023.

20/12/23. Adecuación del estatuto. Se ha remitido dictamen del Departamento de legales, en cuanto deberá reformular la adecuación en los artículos 4 inciso f), 22 inciso h), 32, 34, 38, 43, 69 y agregar cláusula transitoria que las autoridades vigentes vencen su mandato el 30 de septiembre de 2027. En anexo se remiten las modificaciones que deberán realizarse a efectos de cumplimentar con la adecuación.

30/12/23. Cancelación del estado de deuda con CAB. Al respecto se le informa que actualmente la Federación mantiene una deuda de $ 480.000 en concepto de arancel de afiliación (años 2020/21/22/23) y la suma de $ 182.560.000 en concepto de aranceles CAB (años 2020/21/22/23 a razón de 9128 jugadores/as según se desprende de la última registración de jugadores/as vuestra entidad. Estos montos podrán incrementarse una vez que complete con la registración solicitada con vencimiento 01/12/23.

15/03/24 elección de autoridades con estatuto adecuado con vencimiento de mandato el día 30 de septiembre de 2027.

Dejamos claramente expresado que esta Confederación no tolerará nuevas dilaciones, ya que llevamos más de tres años buscando que cumpla con todos los requisitos que han satisfecho el resto de las 24 afiliadas.

Se le insta a reflexionar y sumarse al trabajo del resto si ese es su deseo. Es hora de una definición.

En caso de incumplimiento, se adoptarán las sanciones reglamentarias establecidas en el Código de Penas CAB y/o estatutarias que pudieran corresponden.