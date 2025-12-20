Uno Santa Fe | Ovación | Asociación Santafesina

La Asociación Santafesina de Básquet aprobó reformas en estatuto y reglamento electoral

Se realizó al Asamblea General Extraordinaria en la Asociación Santafesina de Básquet, donde se aprobaron reformas en el estatuto y el reglamento electoral.

20 de diciembre 2025 · 11:03hs
La Asociación Santafesina de Básquet aprobó reformas en estatuto y reglamento electoral

Bajo el comando del presidente Gabriel Darrás, se llevó adelante recientemente la Asamblea General Extraordinaria de la Asociación Santafesina donde se aprobaron por unanimidad las reformas del estatuto y el reglamento electoral.

Todo entrará en vigencia a partir de la aprobación por parte de la RPJEC (exIGPJ).

Las reformas al estatuto fueron con el fin de poder hacerlo más funcional, claro y descriptivo, incorporando definiciones precisas que facilitan la aplicación práctica y fortalecen el funcionamiento de la entidad madre del deporte local.

Algunas de las adecuaciones que fueron aprobadas

Los miembros de la Comisión Directiva no votan en la Asambleas, salvo el presidente en caso de empate (art 30)

Los integrantes de la Comisión Directiva ahora son nueve, duran tres años en sus cargos y se reeligen una sola vez. (art 56 y 57)

Se agregan cuestiones específicas requeridas por FIBA respecto a la no discriminación y protección de niños, niñas y adolescentes, neutralidad política y religiosa y transparencia institucional (art.6 a 11)

Las asambleas y reuniones de Consejo de Delegados podrán realizarse presencialmente, a distancia o en forma mixta.

El Estatuto otorga al Consejo de Delegados un rol fundamental en la adopción de todas las decisiones de carácter económico y deportivo (art 85), aprobando los valores arancelarios, el presupuesto, el calendario deportivo anual y el formato de disputa de los torneos.

El estatuto establece nuevas directrices generales para la generación de sus recursos: Entre las principales definiciones: no cobrar aranceles de inscripción a los clubes por su participación en torneos oficiales, no aplicar costas en los expedientes del Tribunal de Disciplina, no imponer cargos ni recargos extraordinarios y no cobrar aranceles por la designación de sedes de competencias o eventos. (art 23).

Asimismo, se trató y aprobó el Reglamento Electoral, donde se resume el procedimiento electoral, plazos, funciones de la Junta Electoral y el orden de votación.

Nacho Fernández vuelve a casa: Gimnasia cerró el regreso de su hijo pródigo

Ariel Pereyra, ex-DT de Colón, a un paso de ser el nuevo DT de la Reserva de Gimnasia

Racing y Costas, cerca de sellar la continuidad pese a las tensiones en la negociación

Anthony Joshua noqueó a Jake Paul y le rompió la mandíbula

Un número que sacude a la Premier: Haaland igualó a Cristiano Ronaldo

El Chelsea de Enzo Fernández y Garnacho rescató un empate ante el Newcastle

Las distintas líneas de colectivos vuelven a funcionar en Santa Fe tras el fuerte temporal

Un número que sacude a la Premier: Haaland igualó a Cristiano Ronaldo

El Chelsea de Enzo Fernández y Garnacho rescató un empate ante el Newcastle

Las distintas líneas de colectivos vuelven a funcionar en Santa Fe tras el fuerte temporal

Colón acelera gestiones para acordar con Espínola y levantar la inhibición en FIFA

"Ma, me están llevando. Ayuda": buscan en Colastiné a una mujer tras un desesperado mensaje por WhatsApp

Vazzoler destacó el semillero de Unión: "Estos chicos nos van a dar un montón"

Dos santafesinos serán protagonistas de la Leyenda Continúa en la FAB

Malena Santillán sigue sumando medallas en Buenos Aires

Platense y Estudiantes de La Plata van por la gloria en el Trofeo de Campeones

Un número que sacude a la Premier: Haaland igualó a Cristiano Ronaldo

Persecución y captura: cayeron tres delincuentes cordobeses que robaban con inhibidores en pleno bulevar

Tragedia en la Ruta 34, en Arrufó: dos muertos y un herido grave tras un choque e incendio de camiones

Siete allanamientos por microtráfico: dos detenidos, secuestro de cocaína, millones en efectivo y dólares

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

La fiesta Bresh edición XL llega a Santa Fe para vivir una noche inolvidable

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe

Avalancha, tributo a Héroes del Silencio, cierra el año en Tribus con una noche cargada de rock

Bravos Muchachitos! festeja sus 5 años con todos los clásicos de Los Redondos y El Indio