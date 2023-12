La Asociación Santafesina reconoció a los mejores de la temporada

En cuanto al Torneo Dos Orillas que se organizó en forma conjunta con la Federación Entrerriana de Hockey, fueron distinguidos CRAI por haber sido campeón en Primera División, tras superar en la final a Banco Provincial por 3 a 1 en la definición por penales, tras haber igualado 2 a 2 en el período reglamentario. Recibieron sus distinciones El Quillá por ser campeón en reserva y en Sub 19, CRAI en Sub 16 y Santa Fe RC en Sub 14. En el ascenso Universitario en Primera, Atlético Franck en Sub 19, y Colón de Santa Fe en Sub 16 y Sub 14.

Por sus desempeños en el certamen de Segunda División Popi Iturraspe, en primera ronda sobresalieron Santa Fe Rc y Jocketas, mientras que en la segunda rueda lo hicieron Santa Fe Rc y Cuervvas, siendo Natalí Bonaparte de Santa Fe Rugby la goleadora con 13 tantos en la primera ronda, y Guadalupe Bassino también del Tricolor con 7 en la segunda ronda. En Mamis Hockey, Colón de Santa Fe fue el campeón, Alma Juniors por ser segundo y CRAR de Rafaela por haber concluído en el tercer lugar del podio. La goleadora resultó Carolina Pata Alberto de Legislatura con 25 goles, y Colón con la valla menos vencida.

Hockey2.jpg Banco Provincial recibió sus merecidas distinciones junto a la ex Leona y talentosa Delfina Merino. Prensa ASH

En caballeros, en el Apertura del Dos Orillas fueron reconocidos Banco Provincial, Paraná Rowing Club y El Quillá en Primera División, mientras que en reserva, lo hicieron el Paraná Rowing Club, Talleres y Náutico El Quillá. Se entregó un diploma a la división Sub 13 de El Quillá, y a Pablo Lubo de Rowing por ser el goleador del apertura de reserva con 9 conquistas, Ezequiel Bracamonte de Banco y Fernando Walemberg de Quillá con 5 goles. En Primera, el goleador fue Lorenzo Bertone de El Quillá con 15, y la valla menos vencida resultó Banco Provincial.

Por el torneo Clausura, en Primera, Leo Antoniazzi de Banco Provincial marcó 11 tantos, y en reserva, Eduardo Masset de Talleres fue el máximo artillero con 9, seguido por Eduardo Neme de Quillá con 8. En el Clausura Dos Orillas, en Primera, los campeones fueron El Quillá, Banco Provincial y el Paraná Rowing Club, mientras que en reserva, lo hicieron El Quillá, Paraná Rowing y Talleres de Paraná.

En cuanto al Promocional, en el apertura los consagrados fueron Áquilas, CEC y El Quillá en Sub 19; Alma Juniors, Nacional, Boca y CEC en Sub 16;CEC, Águilas y Nacional en Sub 14; y Nacional, CRAI y CEC en Sub 12.En el Clausura, fueron destacados CEC, Águilas y El Quillá en Sub 19; Nacional, Alma Juniors y CRAI en Sub 16; CEC, El Quillá y Nacional en Sub 14, mientras que en Sub 12, lo hicieron Nacional, CEC y CRAI. La goleadora fue Luisina Torres de Águilas con 2 tantos, y CEC resultó la valla menos vencida.

Hockey3.jpg Las Gitanas continúan creciendo y lograron capitalizar un trabajo serio y con mucha dedicación. Prensa ASH

La oportunidad sirvió para entregar reconocimientos a la trayectoria a Daniel De Petre, Roberto Gollán, Daniel Heymo, Edgardo Fernández, Jorge Aletti y Héctor Ceresola. También a jugadoras que dejaron los seleccionados y capitanes de los combinados de damas y caballeros. En ese rubro fueron destacadas Celina Pupi Traverso, Luciana Pimpinella, Magdalena Chemes y Georgina Bernia; las capitanas de Primera, Rocío Caldíz y Florencia Villar, y los capitanes, Santiago Rodríguez y Gastón Torres.

Se entregaron dos plaquetas, una al Club La Salle Jobson, y otra a Atlético Franck por la inauguración de sus canchas de césped sintético, un paso logrado para ambas instituciones, que fue muy esperado. Además, recibieron reconocimientos los árbitros de las finales de primera división de damas y caballeros.

En el Torneo Oficial Zona Campeonato, en el que estuvo en juego la copa Sanatorio Santa Fe, en Primera División, fueron distinguidos Náutico El Quillá, Banco Provincial y CRAI, la goleadora fue Camila Riedel de Alma Juniors de Esperanza con 13 tantos, y El QUillá tuvo la valla menos vencida.

Hockey4.jpg El gran cierre de la temporada sirvió para reunir a todos los estamentos del hockey santafesino. Prensa ASH

Las Tiburonas de Juan Francisco David se mostraron firmes desde el comienzo de temporada. Dominó la primera fase y fue el equipo que mejor jugó. Lo hizo desde un juego práctico y rápido, buenas combinaciones y capacidad de definición. Todo ello, producto del trabajo colectivo y también de los rendimientos individuales. Partido a partido acrecentó su chapa de candidato. Sin contemplaciones, de manera invicta en 14 partidos, con 13 triunfos y apenas un solo empate, que lo terminó consagrando como el mejor de la competencia.

En reserva fueron reconocidos Santa Fe Rugby, El Quillá y La Salle Jobson; El Quillá, Banco Provincial y Santa Fe Rugby en Sub 19; Santa Fe Rugby, Alma Juniors y El Quillá en Sub 16; Santa Fe Rugby, El Quillá y CRAI en Sub 14, mientras que en Sub 12, CRAI. Las goleadoras resultaron Guillermina Gómez de Alma Juniors con 7 goles (Sub 12), Guillermina Ceconi de Banco con 17 (Sub 14); Julia Zingerling de Alma Juniors con 15 (Sub 16); Amparo Mayoraz de Santa Fe Rugby con 20 (Sub 19), Ruth Fuchs de Banco Provincial con 16 (reserva).