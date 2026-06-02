La polémica y antipática medida que adoptará Colón para con los socios

En las últimas horas se conoció la decisión que la dirigencia de Colón debe oficializar y que afecta a los socios sabaleros

Los socios de Colón que concurran el domingo al estadio tendrán que tener paga la cuota de junio.

Si bien resta la oficialización, los trascendidos indican que la comisión directiva de Colón ya tiene decidido adoptar una medida que genera polémica y resistencia en los socios sabaleros.

Y es que en las próximas horas se comunicaría la información respecto a que los socios de Colón deberán ingresar el domingo al estadio con la cuota paga del mes de junio.

Se trata de una medida que nunca se adoptó, ya que siempre la cuota paga es exigible al día 10 de cada mes y el partido ante Ciudad de Bolívar se juega el domingo 7.

Por lo cual, los socios deberían poder concurrir al estadio con la cuota paga del mes de mayo, sin embargo, la dirigencia de Colón entiende que luego de este compromiso vendrán tres partidos en condición de visitante.

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En consecuencia, luego de enfrentar a Ciudad de Bolívar, el Sabalero volverá a jugar de local recién el domingo 12 de julio cuando reciba a Central Norte.

Es decir, que el único partido que Colón jugará en junio como local es el del domingo y por eso quieren aprovechar esa circunstancia, para que antes del 7 los socios paguen la cuota y puedan ingresar al estadio.

Dentro de un contexto económico muy complejo y delicado, se puede entender la posición de la dirigencia, que no obstante termina siendo antipática e impopular.