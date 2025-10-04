Santo Tomé: apresaron a cuatro delincuentes en siete allanamientos por abuso de armas, robos y amenazas

Sucedió este viernes. Los cuatro aprehendidos tienen 19, 20, 21 y 22 años, y se les incautó drogas, celulares, dinero en efectivo, motopartes y autopartes de dudosa procedencia.

Este viernes, como resultado de una investigación por los delitos de robos reiterados, abuso de armas y amenazas , se realizaron siete allanamientos simultáneos en distintos barrios de la ciudad de Santo Tomé .

El operativo culminó con la aprehensión de cuatro jóvenes —de 19, 20, 21 y 22 años—, todos vinculados directamente con la investigación y presunta autoría de los hechos delictivos mencionados. Además, se secuestraron diversos elementos probatorios relacionados con las causas.

Aprehendidos y elementos secuestrados

Las irrupciones estuvieron a cargo de efectivos de Orden Público, con la colaboración de sus pares de Cuerpos. Durante los procedimientos fueron aprehendidos A.R.A. (21), A.L.S. (19), M.J.A. (21) y M.F.D. (20).

santo tome policia

En las requisas realizadas dentro de los inmuebles, los agentes secuestraron estupefacientes, balanzas de precisión, teléfonos celulares, dinero en efectivo, así como partes de motocicletas y automóviles, entre otros elementos de interés para la investigación.

Intervención judicial

Las novedades de los procedimientos fueron informadas a la Jefatura de la Unidad Regional I - La Capital de la Policía de Santa Fe, que a su vez dio aviso al fiscal Omar De Pedro, del Ministerio Público de la Acusación.

El fiscal dispuso que los cuatro detenidos continuaran privados de su libertad, fueran debidamente identificados y se les forme causa como presuntos autores de los delitos de robos reiterados, abuso de armas y amenazas.