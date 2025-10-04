Santa Fe vuelve a tener paseos fluviales: el Puerto abre su Terminal de Pasajeros con cuatro navegaciones diarias

Será la única Terminal Turística de Pasajeros en funcionamiento en toda la provincia, con cuatro paseos diarios de miércoles a domingo.

El Gobierno de la Provincia de Santa Fe, a través del Ministerio de Desarrollo Productivo y el Ente Portuario, concretó la reactivación de la Terminal Turística de Pasajeros en el Puerto de Santa Fe , ubicada en la Cabecera del Dique 1.

“Esta acción se enmarca en las políticas que impulsa la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro y la vicegobernadora Gisela Scaglia, orientadas a fortalecer la infraestructura logística, abrir el puerto a la comunidad y potenciar el turismo como motor de desarrollo regional”, indicó el titular de la cartera productiva, Gustavo Puccini.

Paseos de miércoles a domingo

La embarcación que operará desde esta terminal ofrecerá paseos fluviales de miércoles a domingo, permitiendo a turistas y santafesinos redescubrir la ciudad desde el río, en contacto con su historia, su paisaje y su identidad isleña. Se trata de la única embarcación de este tipo en funcionamiento en toda la provincia, lo que posiciona a Santa Fe como referente en turismo fluvial y recreativo.

costa litoral paseos

El presidente del Ente Portuario, Leandro González, celebró la reapertura: “El Puerto es un instrumento de producción y logística que debe generar oportunidades para nuestra gente. Esta reactivación representa una plusvalía que vuelve a la comunidad en forma de servicios, infraestructura y calidad de vida. Navegar el río es reencontrarse con nuestra idiosincrasia, y abrir el puerto al turismo es también abrirlo a la ciudadanía”.

La decisión se inscribe en una estrategia provincial más amplia de recuperación y dinamización del sistema portuario santafesino, y se suma a otras iniciativas que buscan integrar el Puerto de Santa Fe al circuito productivo, turístico y cultural de la ciudad, en articulación con el sector privado y con una mirada federal.

“Santa Fe tiene en su puerto una plataforma logística clave para el desarrollo productivo de la región. Conectado a la Hidrovía y con infraestructura disponible, el Puerto de Santa Fe debe ser protagonista en la salida de nuestras producciones al mundo. Esta reactivación turística es también una señal de que estamos recuperando espacios estratégicos para ponerlos al servicio de la comunidad y del crecimiento económico”, sostuvo Puccini.

Detalles del servicio

La embarcación Costa Litoral 2 opera desde la Terminal Turística de Pasajeros del Puerto de Santa Fe, ubicada en la Cabecera del Dique 1. Los paseos fluviales se realizan de miércoles a domingo, con salidas a las 9.30, 11.30, 15 y 17. Cada recorrido tiene una duración aproximada de una hora y media, permitiendo redescubrir la ciudad desde el río, en contacto con su paisaje, su historia y su identidad isleña.