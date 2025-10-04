Uno Santa Fe | Santa Fe | Santa Fe

Santa Fe vuelve a tener paseos fluviales: el Puerto abre su Terminal de Pasajeros con cuatro navegaciones diarias

Será la única Terminal Turística de Pasajeros en funcionamiento en toda la provincia, con cuatro paseos diarios de miércoles a domingo.

4 de octubre 2025 · 16:25hs
Santa Fe vuelve a tener paseos fluviales: el Puerto abre su Terminal de Pasajeros con cuatro navegaciones diarias

El Gobierno de la Provincia de Santa Fe, a través del Ministerio de Desarrollo Productivo y el Ente Portuario, concretó la reactivación de la Terminal Turística de Pasajeros en el Puerto de Santa Fe, ubicada en la Cabecera del Dique 1.

“Esta acción se enmarca en las políticas que impulsa la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro y la vicegobernadora Gisela Scaglia, orientadas a fortalecer la infraestructura logística, abrir el puerto a la comunidad y potenciar el turismo como motor de desarrollo regional”, indicó el titular de la cartera productiva, Gustavo Puccini.

Paseos de miércoles a domingo

La embarcación que operará desde esta terminal ofrecerá paseos fluviales de miércoles a domingo, permitiendo a turistas y santafesinos redescubrir la ciudad desde el río, en contacto con su historia, su paisaje y su identidad isleña. Se trata de la única embarcación de este tipo en funcionamiento en toda la provincia, lo que posiciona a Santa Fe como referente en turismo fluvial y recreativo.

costa litoral paseos

El presidente del Ente Portuario, Leandro González, celebró la reapertura: “El Puerto es un instrumento de producción y logística que debe generar oportunidades para nuestra gente. Esta reactivación representa una plusvalía que vuelve a la comunidad en forma de servicios, infraestructura y calidad de vida. Navegar el río es reencontrarse con nuestra idiosincrasia, y abrir el puerto al turismo es también abrirlo a la ciudadanía”.

La decisión se inscribe en una estrategia provincial más amplia de recuperación y dinamización del sistema portuario santafesino, y se suma a otras iniciativas que buscan integrar el Puerto de Santa Fe al circuito productivo, turístico y cultural de la ciudad, en articulación con el sector privado y con una mirada federal.

“Santa Fe tiene en su puerto una plataforma logística clave para el desarrollo productivo de la región. Conectado a la Hidrovía y con infraestructura disponible, el Puerto de Santa Fe debe ser protagonista en la salida de nuestras producciones al mundo. Esta reactivación turística es también una señal de que estamos recuperando espacios estratégicos para ponerlos al servicio de la comunidad y del crecimiento económico”, sostuvo Puccini.

Detalles del servicio

La embarcación Costa Litoral 2 opera desde la Terminal Turística de Pasajeros del Puerto de Santa Fe, ubicada en la Cabecera del Dique 1. Los paseos fluviales se realizan de miércoles a domingo, con salidas a las 9.30, 11.30, 15 y 17. Cada recorrido tiene una duración aproximada de una hora y media, permitiendo redescubrir la ciudad desde el río, en contacto con su paisaje, su historia y su identidad isleña.

Santa Fe Puerto paseos
Noticias relacionadas
agustin pellegrini, candidato de la libertad avanza en santa fe: estamos convencidos de que este es el camino para cambiar el pais

Agustín Pellegrini, candidato de La Libertad Avanza en Santa Fe: "Estamos convencidos de que este es el camino para cambiar el país"

poletti recibe a mas de 50 vecinales de santa fe en el museo de la constitucion: las claves del encuentro

Poletti recibe a más de 50 vecinales de Santa Fe en el Museo de la Constitución: las claves del encuentro

en la ciudad de santa fe hay 730 personas en situacion de calle: no se trata solo de abrir refugios o repartir comida

En la ciudad de Santa Fe hay 730 personas en situación de calle: "No se trata solo de abrir refugios o repartir comida"

presente y futuro de la ciudad: poletti reune a mas de 50 vecinales de santa fe en el museo de la constitucion

Presente y futuro de la ciudad: Poletti reúne a más de 50 vecinales de Santa Fe en el Museo de la Constitución

Lo último

Alvarado fue goleado por Arsenal y descendió al Federal A: así se definió la zona A

Alvarado fue goleado por Arsenal y descendió al Federal A: así se definió la zona A

Las chicas de Unión vencieron a Lanús en la ida y sueñan con el ascenso

Las chicas de Unión vencieron a Lanús en la ida y sueñan con el ascenso

Gimnasia (LP) venció a Sarmiento y se sacó la mufa en la zona B del Clausura

Gimnasia (LP) venció a Sarmiento y se sacó la mufa en la zona B del Clausura

Último Momento
Alvarado fue goleado por Arsenal y descendió al Federal A: así se definió la zona A

Alvarado fue goleado por Arsenal y descendió al Federal A: así se definió la zona A

Las chicas de Unión vencieron a Lanús en la ida y sueñan con el ascenso

Las chicas de Unión vencieron a Lanús en la ida y sueñan con el ascenso

Gimnasia (LP) venció a Sarmiento y se sacó la mufa en la zona B del Clausura

Gimnasia (LP) venció a Sarmiento y se sacó la mufa en la zona B del Clausura

Santo Tomé: apresaron a cuatro delincuentes en siete allanamientos por abuso de armas, robos y amenazas

Santo Tomé: apresaron a cuatro delincuentes en siete allanamientos por abuso de armas, robos y amenazas

Santa Fe vuelve a tener paseos fluviales: el Puerto abre su Terminal de Pasajeros con cuatro navegaciones diarias

Santa Fe vuelve a tener paseos fluviales: el Puerto abre su Terminal de Pasajeros con cuatro navegaciones diarias

Ovación
Las chicas de Unión vencieron a Lanús en la ida y sueñan con el ascenso

Las chicas de Unión vencieron a Lanús en la ida y sueñan con el ascenso

La dirigencia de Colón avanza con más rescisiones en un plantel que no rindió

La dirigencia de Colón avanza con más rescisiones en un plantel que no rindió

Amplio operativo de seguridad y cortes de tránsito por Colón-CADU en el Brigadier López

Amplio operativo de seguridad y cortes de tránsito por Colón-CADU en el Brigadier López

¿Unión podría llevar hinchas al partido ante Central Córdoba de la fecha 12?

¿Unión podría llevar hinchas al partido ante Central Córdoba de la fecha 12?

Gimnasia (LP) venció a Sarmiento y se sacó la mufa en la zona B del Clausura

Gimnasia (LP) venció a Sarmiento y se sacó la mufa en la zona B del Clausura

Policiales
Detuvieron a un joven que asaltó varios comercios en plena Peatonal santafesina

Detuvieron a un joven que asaltó varios comercios en plena Peatonal santafesina

Murió en el hospital Cullen un hombre apuñalado en Alto Verde

Murió en el hospital Cullen un hombre apuñalado en Alto Verde

Detuvieron a Patito en Cayastá: tenía causas por amenazas y drogas en su poder

Detuvieron a "Patito" en Cayastá: tenía causas por amenazas y drogas en su poder

Escenario
Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

El Festival de Blues en Santa fe festeja su 11º edición en Tribus con un line up de lujo

El Festival de Blues en Santa fe festeja su 11º edición en Tribus con un line up de lujo

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Gira nacional: Marcela Morelo llega a Concordia, Paraná y Santa Fe

Gira nacional: Marcela Morelo llega a Concordia, Paraná y Santa Fe

Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario

Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario