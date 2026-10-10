La bronca de Colapinto tras su abandono en la sprint de Singapur: "Era una buena oportunidad"

El argentino Franco Colapinto fue víctima de los problemas en su Alpine en el sprint de Singapur y tuvo que abandonar en el arranque.

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) expresó su frustración luego de su abandono en la carrera sprint del Gran Premio de Singapur al asegurar que "era una buena oportunidad".

Colapinto marchaba undécimo luego de muy pocos giros cuando su Alpine sufrió una pérdida de potencia que lo obligó a abandonar, por lo que terminó con las manos vacías en el Circuito Urbano de Marina Bay.

"Había una buena oportunidad. Una lástima, fue un problema del auto", expresó Colapinto luego de la carrera que terminó con triunfo para el neerlandés Max Verstappen (Red Bull).

Franco Colapinto le apunta a la qualy en Singapur

Además, subrayó que "era una buena oportunidad", y adelantó que "ahora intentaremos arreglarlo y volveremos en la qualy... Ojalá hagamos un par de cambios buenos y estemos bien para la clasificación".

El argentino llega al GP de Singapur, que corresponde a la decimoséptima fecha del campeonato, luego de no conseguir sumar puntos en los Grandes Premios de Azerbaiyán y Malasia.

La actividad para Colapinto en Singapur continuará a las 10 de la mañana, horario en el que está programado el inicio de la clasificación para la carrera principal del domingo.