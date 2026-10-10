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Unión y una racha que preocupa: ¿cuándo fue la última vez que perdió cuatro al hilo?

La derrota 2-0 ante Defensa profundizó el mal momento de Unión, que acumula cuatro caídas consecutivas. Para encontrar un antecedente hay que remontarse a 2023.

10 de octubre 2026 · 10:12hs
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Unión y una racha que preocupa: ¿cuándo fue la última vez que perdió cuatro al hilo?

UNO Santa Fe / José Busiemi

Unión atraviesa uno de sus momentos más delicados de los últimos años. La caída por 2-0 frente a Defensa y Justicia en el estadio 15 de Abril marcó la cuarta derrota consecutiva del equipo de Leonardo Madelón y encendió las alarmas por una racha negativa que no se repetía desde 2023.

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El recorrido comenzó con el traspié por 2-1 ante Talleres en Córdoba. Después, el Tatengue cayó por el mismo resultado frente a Independiente en Santa Fe, perdió 3-0 ante Boca en La Bombonera y volvió a quedarse sin puntos contra Defensa y Justicia. Cuatro partidos, cuatro derrotas y un equipo que todavía no encuentra respuestas para cambiar el rumbo.

El antecedente de 2023: cuatro caídas en cadena para Unión

Para encontrar una seguidilla similar hay que retroceder hasta las fechas 8, 9, 10 y 11 del torneo de 2023. En aquel momento, Unión perdió como local 3-1 frente a Racing, cayó 1-0 ante River en el Monumental, fue derrotado 3-0 por Belgrano en Santa Fe y sufrió un duro 5-1 frente a Argentinos Juniors en el estadio Diego Armando Maradona.

Argentinos Juniors no tuvo piedad y goleó a Unión en el estadio Diego Maradona.

Argentinos Juniors no tuvo piedad y goleó a Unión en el estadio Diego Maradona.

Aquella serie tuvo dos etapas diferentes en el banco de suplentes. Los primeros dos encuentros fueron con Gustavo Munúa como entrenador, mientras que las caídas ante Belgrano y Argentinos se produjeron durante el interinato de Marcelo Mosset.

La derrota ante Argentinos profundizó una crisis que ya llevaba varios partidos sin triunfos. En total, Unión acumuló nueve encuentros consecutivos sin ganar, con seis derrotas y tres empates.

Sebastián Méndez cortó la racha, pero el triunfo tardó en llegar para Unión

La llegada de Sebastián Méndez al frente del equipo permitió iniciar una nueva etapa. El primer paso fue un empate sin goles ante Tigre en el 15 de Abril, resultado que frenó la seguidilla de derrotas, aunque no alcanzó para terminar con la sequía de victorias.

La recuperación definitiva llegó en la fecha 17, cuando el Tatengue venció 1-0 a Central Córdoba en Santiago del Estero, con un golazo de Enzo Roldán. Ese triunfo puso fin a la extensa serie sin ganar y le dio un respiro a un equipo que necesitaba cambiar la dinámica.

Un presente que exige respuestas en Unión

Más de tres años después de aquella racha, Unión vuelve a encadenar cuatro derrotas y enfrenta un escenario que genera preocupación. Las caídas ante Talleres, Independiente, Boca y Defensa y Justicia dejaron al equipo sin margen para seguir postergando una reacción.

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El desafío de Madelón y sus dirigidos será recuperar solidez defensiva, eficacia en ataque y confianza para salir de una dinámica que ya tiene un antecedente reciente en la historia del club. La referencia de 2023 funciona como una advertencia: cortar la racha de derrotas no siempre alcanza; el verdadero objetivo es volver a ganar.

Unión Defensa Madelón
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