Tarragona pidió una reacción en Unión: "Cada uno tiene que hacer una autocrítica"

Cristian Tarragona expresó su bronca por la caída ante Defensa y Justicia, pidió disculpas a los hinchas y reconoció que Unión debe corregir errores para salir del mal momento.

La cuarta derrota consecutiva de Unión profundizó el malestar en el plantel y Cristian Tarragona fue uno de los jugadores que dio la cara después del 0-2 frente a Defensa y Justicia. El delantero no ocultó su enojo por el presente del equipo y asumió su responsabilidad por las oportunidades que no pudo aprovechar.

“Una situación horrible, un malestar horrible. Estoy muy caliente porque nadie quiere perder, nosotros menos”, expresó. Y agregó: “Las pocas situaciones que tenemos hay que concretarlas. Hoy me quedó una y no pude hacerla. Hay que seguir trabajando y pedirle disculpas a la gente”.

El atacante también reconoció que el equipo necesita una autocrítica profunda para corregir los errores que le cuestan partidos. “Creo que arrancamos muy bien, después ellos tuvieron cuatro llegadas. Hay que aceptar un poco más y cada uno va a hacer su autocrítica”, señaló.

El respaldo a Madelón y un vestuario golpeado en Unión

En medio de las dudas sobre la continuidad de Leonardo Madelón, Tarragona aclaró que el plantel no habló sobre una posible salida del entrenador. Por el contrario, destacó la relación con el técnico y la confianza que les brinda a los futbolistas, especialmente a los juveniles que tuvieron su oportunidad durante la temporada.

“Madelón tiene un nombre muy importante acá en Unión. Con Leo nos conocemos hace mucho y nos dio la confianza a todos, también a los chicos que les tocó debutar este año”, sostuvo.

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El delantero contó que hubo una charla breve en el vestuario, aunque el dolor por la cuarta caída al hilo todavía dominaba el ánimo del grupo. Consideró que no es momento de buscar culpables ni de tomar decisiones en caliente: “No sirve pelearse con nadie ni echarle la culpa a nadie. Hay que mirar cada uno para dentro y hacer una autocrítica”.

Cristian Tarragona fue uno de los pocos que "salvó la ropa" en Unión, más allá que tuvo chances de marcar y las desperdició.

En ese sentido, dejó un mensaje para sus compañeros: “Si no nos está alcanzando al 100 por ciento, hay que poner el 110 o el 120. Hay que salir vacíos en la cancha. De esto se sale corrigiendo cosas y trabajando”.

El pedido de disculpas a los hinchas y el objetivo de Tarragona en Unión

Tarragona también se refirió al enojo de los hinchas en el 15 de Abril y consideró comprensible el reclamo tras una nueva derrota como local. “Está en todo su derecho de manifestarse de la manera que lo hizo. Me da mucha bronca no poder darle una alegría a la gente que hace un esfuerzo todos los fines de semana para venir a la cancha o viajar”, manifestó.

El atacante, que reconoció su identificación con el club, aseguró que será uno de los primeros en intentar revertir el momento: “No me gusta estar en esta situación y menos en el club que amo. Quiero que Unión gane todos los partidos y quiero levantar al equipo para poder sumar en el próximo encuentro”.

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Por último, aunque confirmó que no tuvo conversaciones sobre una posible renovación de su contrato, que finaliza en diciembre, dejó en claro cuál es su prioridad para el tramo final de la temporada: “Quiero terminar el torneo con Unión adentro de los ocho y vamos a ir en busca de eso”.

Con el equipo golpeado, lejos de los resultados esperados y obligado a reaccionar, Tarragona puso el foco en el trabajo y la autocrítica como caminos para intentar cambiar el rumbo.