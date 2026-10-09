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Colapinto quedó a un paso del top 10 en la clasificación sprint del GP de Singapur

El argentino Franco Colapinto (Alpine) redondeó una buena actuación en la clasificación para la sprint del GP de Singapur y lagará undécimo

9 de octubre 2026 · 11:31hs
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Colapinto quedó a un paso del top 10 en la clasificación sprint del GP de Singapur

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) redondeó una buena actuación en la clasificación para la carrera sprint del Gran Premio de Singapur, en la que comenzará en la undécima posición.

La pole position quedó en manos del neerlandés Max Verstappen (Red Bull), quien registró un increíble tiempo de 1:31,156. Colapinto llegaba a esta sesión envuelto en incertidumbre, ya que no tuvo una buena actuación en la práctica libre, donde finalizó en la decimonovena colocación.

En el inicio de la qualy, el argentino estuvo lejos de destacar y clasificó con lo justo a la SQ2 y todo indicaba que iba a conseguir un lugar para la largada lejos de los puestos de puntos.

Sin embargo, en su último intento en la SQ2 Colapinto registró un gran tiempo de 1:32,249 que, si bien no le permitió avanzar a la SQ3, lo hizo finalizar en la undécima colocación.

De esta manera, el piloto oriundo de Pilar comenzará la carrera sprint cerca de los puestos de puntos, ya que este tipo de eventos reparte unidades para los primeros ocho.

La largada será clave en un circuito como el de Marina Bay, donde es prácticamente imposible realizar adelantamientos.

Por otra parte, la pole position quedó en manos de Verstappen, quien aventajó por 120 milésimas al británico George Russell (Mercedes). A su vez, la segunda fila estará integrada por el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) y el australiano Oscar Piastri (McLaren).

El compañero de equipo de Colapinto en Alpine, que es el francés Pierre Gasly, también tuvo una buena actuación y comenzará en el décimo puesto.

La carrera sprint del GP de Singapur está programada para este sábado a las 6 de la mañana.

Así largarán en la carrera sprint del GP de Singapur

1- Max Verstappen (Red Bull)

2- George Russell (Mercedes)

3- Charles Leclerc (Ferrari)

4- Oscar Piastri (McLaren)

5- Lando Norris (McLaren)

6- Lewis Hamilton (Ferrari)

7- Kimi Antonelli (Mercedes)

8- Isack Hadjar (Red Bull)

9- Liam Lawson (Racing Bulls)

10- Pierre Gasly (Alpine)

11- Franco Colapinto (Alpine)

12- Nico Hulkenberg (Audi)

13- Oliver Bearman (Haas)

14- Gabriel Bortoleto (Audi)

15- Fernando Alonso (Aston Martin)

16- Esteban Ocon (Haas)

17- Lance Stroll Jr. (Aston Martin)

18- Gabriel Bortoleto (Audi)

19- Alexander Albon (Wiliams)

20- Valtteri Bottas (Cadillac)

21- Carlos Sáinz Jr. (Williams)

22- Sergio Pérez (Cadillac)

Colapinto Singapur sprint
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