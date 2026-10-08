Colapinto afronta un nuevo desafío en Singapur: Sprint, Gran Premio y todos los horarios de la F1

El argentino vuelve a pista con Alpine en Marina Bay. Habrá una carrera Sprint el sábado y el Gran Premio el domingo. Todo el cronograma en hora argentina.

Franco Colapinto volverá a correr con Alpine en el circuito urbano de Marina Bay, por una nueva fecha de la Fórmula 1.

Franco Colapinto se prepara para un exigente fin de semana en Singapur, donde Alpine afrontará la 17ª fecha de la temporada 2026 de Fórmula 1. El circuito de Marina Bay tendrá por primera vez una carrera Sprint, por lo que el argentino contará con una doble posibilidad de sumar puntos antes del Gran Premio del domingo.

El cronograma de Colapinto en Singapur

La acción comenzará el viernes 9 de octubre con una única sesión de entrenamientos libres, prevista para las 5.30 de Argentina. Será el único momento disponible para que los equipos trabajen sobre la puesta a punto antes de la clasificación para la Sprint, que se desarrollará desde las 9.30.

El sábado tendrá una agenda cargada. La carrera Sprint está programada para las 6.00 de la mañana de Argentina y tendrá una extensión de 21 vueltas. Más tarde, a las 10.00, llegará la clasificación que determinará el orden de partida del Gran Premio.

El plato fuerte del fin de semana será el domingo 11 de octubre. La competencia principal comenzará a las 9.00 de Argentina y tendrá 62 vueltas alrededor del trazado urbano de Marina Bay.

Todos los horarios corresponden a la hora argentina, por lo que los fanáticos podrán seguir la actividad desde temprano durante las tres jornadas de competencia.

Viernes 9 de octubre

5:30: única práctica libre (hasta las 6:30).

9:30: clasificación para la carrera Sprint (hasta las 10:14).

Sábado 10 de octubre

6:00: carrera Sprint de 21 vueltas.

10:00: clasificación para el Gran Premio del domingo (hasta las 11:00).

Domingo 11 de octubre

9:00: Gran Premio de Singapur, a 62 vueltas.

Una Sprint que suma un desafío extra para Alpine

Singapur estrenará el formato Sprint en esta temporada y lo hará en una pista que exige especialmente a los pilotos y a los monoplazas. La competencia corta entregará puntos a los ocho primeros: el vencedor recibirá ocho unidades y la escala disminuirá hasta llegar al punto que obtendrá el octavo puesto.

La clasificación del viernes será clave, ya que establecerá la grilla para la Sprint. A su vez, la sesión clasificatoria del sábado definirá las posiciones de partida para la carrera principal.

El formato obliga a los equipos a trabajar con un margen de error mucho menor. Alpine solamente tendrá una práctica libre para encontrar la configuración adecuada de su auto antes de afrontar la primera clasificación del fin de semana.

Además, las condiciones serán diferentes entre ambas carreras. La Sprint se disputará durante la tarde de Singapur, mientras que el Gran Premio se desarrollará por la noche, bajo las luces artificiales del circuito.

Colapinto ya tiene antecedentes en Marina Bay. En 2024, cuando competía para Williams, terminó undécimo, mientras que en 2025, ya como piloto de Alpine, cruzó la bandera a cuadros en la decimosexta posición.

El trazado asiático cuenta con 4,927 kilómetros y 19 curvas. Sus constantes frenadas, la cercanía de los muros y las altas temperaturas convierten a la prueba en una de las más demandantes físicamente de todo el calendario.

Para Colapinto, el objetivo será aprovechar cada oportunidad que entregue el fin de semana. Primero tendrá la Sprint del sábado y luego llegará la carrera principal, donde volverá a buscar un resultado positivo junto a Alpine.

La actividad se pondrá en marcha durante la madrugada argentina del viernes y finalizará el domingo por la mañana con el Gran Premio de Singapur.