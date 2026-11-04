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Colapinto estrenará un llamativo traje amarillo y azul en el Gran Premio de San Pablo

El argentino Franco Colapinto afrontará este fin de semana el Gran Premio de San Pablo de Fórmula 1, en el circuito de Interlagos, con una particularidad

4 de noviembre 2026 · 15:30hs
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Colapinto estrenará un llamativo traje amarillo y azul en el Gran Premio de San Pablo

El argentino Franco Colapinto afrontará este fin de semana el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1, en el circuito de Interlagos, con una particularidad: lucirá un traje amarillo y azul que reemplazará los tradicionales colores rosa y azul de Alpine, como parte de una campaña publicitaria de Mercado Libre, uno de los patrocinadores de la escudería francesa.

Colapinto estrenará pilcha en el GP de Brasil de F1

La nueva indumentaria también será utilizada por su compañero, Pierre Gasly, y tendrá detalles personales de cada piloto. En el caso de Colapinto, el uniforme incluirá la bandera argentina, sus iniciales FC y el número 43, correspondiente a su monoplaza.

En la previa de la competencia, el pilarense de 23 años expresó su entusiasmo por volver a correr en Sudamérica y destacó la importancia del circuito brasileño: “Siempre es magnífico correr en Sudamérica, e Interlagos es una de las mejores pistas de la temporada”, sostuvo en el comunicado de Alpine.

Además, el argentino hizo referencia al acompañamiento de sus seguidores y al objetivo deportivo del equipo: “Hay muchísimos argentinos que se unirán a los aficionados brasileños en las tribunas para apoyarnos y quiero asegurarme de que podamos ofrecerles una buena carrera”.

Alpine tendrá otra novedad durante el fin de semana: el italiano Gabriele Minì, integrante de su academia, reemplazará a Gasly en el primer entrenamiento libre del viernes. Será su segunda participación consecutiva en una práctica oficial, luego de haber conducido el A526 en Ciudad de México. El francés volverá al monoplaza para la sesión vespertina.

Gasly, por su parte, guarda recuerdos especiales de Interlagos, donde consiguió su primer podio en la Fórmula 1 en 2019 y volvió a terminar entre los tres primeros en 2024, cuando Alpine logró un doble podio junto con Esteban Ocon.

Colapinto Brasil Fórmula 1
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