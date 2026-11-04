Pasión sin límites: Colapinto manejó un Renault 6 que llegó desde Esperanza para alentarlo en la Fórmula 1

Tres amigos de Esperanza viajaron 2.200 kilómetros hasta Brasil en un Renault 6 R4 para alentar a Colapinto, quien se subió y manejó el vehículo.

Franco Colapinto protagonizó un encuentro especial con tres fanáticos argentinos durante el Gran Premio de Brasil. Claudio Goddio, Hernán Bonvin y Pablo Quaino viajaron desde Esperanza, Santa Fe, hasta el circuito brasileño a bordo de un Renault 6 R4 que restauraron y decoraron con los colores de Alpine para alentar al piloto argentino. La travesía fue de 2.200 kilómetros.

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De Esperanza a Brasil para alentar a Colapinto

La iniciativa nació de Claudio Goddio, Hernán Bonvin y Pablo Quaino, tres amigos de la localidad santafesina de Esperanza que decidieron poner en condiciones un Renault 6 R4 y transformarlo en un vehículo dedicado a Franco Colapinto.

Con los colores de Alpine, el automóvil se convirtió en protagonista de una travesía especial: sus dueños recorrieron 2.200 kilómetros para llegar al Gran Premio de Brasil y acompañar al representante argentino de la Fórmula 1.

El encuentro especial con Franco Colapinto

La recompensa llegó cuando Colapinto pudo conocer el particular Renault 6 R4 y hasta se animó a manejarlo. El encuentro coronó el esfuerzo de los tres santafesinos, que llevaron adelante el viaje con el objetivo de demostrarle su apoyo al piloto.

De esta manera, Claudio Goddio, Hernán Bonvin y Pablo Quaino consiguieron que su creación tuviera un momento inolvidable junto al protagonista de su homenaje. Una historia que refleja la pasión de los hinchas argentinos y las particulares maneras de acompañar a Colapinto en cada desafío.