La CAF respaldó a Infantino y pidió definir su futuro en las urnas de 2027

Patrice Motsepe defendió al presidente de la FIFA y sostuvo que su continuidad debe resolverse en las elecciones de marzo de 2027, con los 211 votos.

El presidente de la Confederación Africana de Fútbol (CAF), Patrice Motsepe, volvió a respaldar a Gianni Infantino en medio de la creciente disputa por el futuro de la FIFA. El dirigente sudafricano pidió que cualquier intento de desplazar al actual titular del organismo se resuelva mediante las elecciones previstas para marzo de 2027 en Rabat, Marruecos.

En diálogo con Sky News, Motsepe sostuvo que cualquier cuestionamiento contra Infantino debe resolverse siguiendo los mecanismos establecidos por la FIFA.

“Si alguien tiene un problema con quien sea, ya sea Gianni o cualquier otro, que siga los procesos de la FIFA, es tan simple como eso”, afirmó el presidente de la CAF.

Además, fue contundente al referirse a una posible salida del actual titular del organismo: “Si quieren destituirlo, hay que pasar por las elecciones. Dejen que las 211 asociaciones miembro decidan”.

La tensión por el futuro de la FIFA

La postura de Motsepe se conoce mientras la UEFA, la Concacaf y la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) cuestionaron el rumbo de Infantino y reclamaron cambios en la conducción de la FIFA. Uno de los principales puntos de conflicto es el proyecto Forward Enterprise, que contempla la incorporación de inversores privados a la estructura del organismo y generó rechazo entre distintos sectores del fútbol internacional.

Ante este escenario, Motsepe pidió cautela y recordó que las elecciones están cada vez más cerca. “Hay que ser muy prudente. Hay elecciones el año que viene. ¿No deberíamos dejar que el proceso siga su curso?”, sostuvo.

Cuándo serán las elecciones de la FIFA

La votación se realizará en marzo de 2027 en Rabat, Marruecos. Por el momento, Infantino es el único candidato declarado, aunque existen rumores sobre posibles opositores que podrían presentarse para competir por la presidencia. Para renovar su mandato por otros cuatro años, el dirigente deberá conseguir la mayoría de los 211 votos correspondientes a las asociaciones miembro de la FIFA.

Infantino también recibió el respaldo de Trump

El presidente de la FIFA también recibió el apoyo público de Donald Trump, quien cuestionó cualquier posibilidad de reemplazarlo y destacó su gestión durante el Mundial 2026, disputado en Estados Unidos, México y Canadá.

Trump afirmó en sus redes sociales que “la FIFA cometería un terrible error si, por cualquier motivo, siquiera considerara reemplazar al Presidente Gianni Infantino”. Además, sostuvo que Infantino “presidió justo el Mundial más exitoso” y advirtió que, si abandona el cargo, el próximo torneo “nunca volverá a ser tan exitoso o rentable”.

Crece la oposición en Europa

La Federación Irlandesa fue la última asociación nacional en retirar públicamente su respaldo a Infantino. A su vez, varias federaciones europeas respaldan la postura de la UEFA, que incluso analiza la posibilidad de boicotear competencias de la FIFA mientras el suizo-italiano continúe al frente del organismo.

La disputa por el futuro de Infantino quedará, en última instancia, en manos de las asociaciones miembro, que deberán definir en las urnas si continúa al frente de la FIFA durante el próximo período.