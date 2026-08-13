Santa Fe declaró la emergencia hídrica: habrá un fondo de $10.000 millones y asistencia extraordinaria a municipios

La Cámara de Diputados aprobó este jueves la ley con 46 votos a favor y convirtió en definitiva la emergencia hídrica en todo el territorio provincial. La medida estará vigente hasta el 30 de abril de 2027 e incluye recursos extraordinarios para municipios y comunas y una comisión bicameral de seguimiento.

La Cámara de Diputados de Santa Fe sancionó este jueves la ley que declara la emergencia hídrica en todo el territorio provincial , una medida que busca acelerar la respuesta del Estado ante las consecuencias de las lluvias, los anegamientos y los daños registrados en infraestructura.

La iniciativa obtuvo 46 votos a favor y contó con el acompañamiento de la mayoría de los bloques opositores. De esta manera, la Cámara Baja hizo suyo el texto que había sido aprobado por el Senado provincial una semana atrás y convirtió el proyecto en ley.

La emergencia tendrá vigencia hasta el 30 de abril de 2027.

Un fondo de $10.000 millones

Uno de los principales puntos de la nueva normativa es la creación de un fondo de $10.000 millones, que estará destinado a atender las necesidades más urgentes derivadas de la emergencia hídrica.

Los recursos permitirán afrontar intervenciones vinculadas con el manejo del agua, el mantenimiento y reparación de infraestructura y las obras necesarias para mitigar los efectos de los eventos climáticos.

La ley también contempla la asignación de recursos extraordinarios a municipios y comunas, con el objetivo de fortalecer la capacidad de respuesta de los gobiernos locales frente a las situaciones generadas por las lluvias y los anegamientos.

La herramienta busca facilitar la ejecución de trabajos y obras que, por su carácter urgente, requieran una respuesta más rápida de las administraciones locales.

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Una comisión bicameral para controlar las medidas

La normativa establece además la conformación de una comisión bicameral de seguimiento, integrada por representantes de ambas cámaras de la Legislatura santafesina.

El organismo tendrá entre sus funciones controlar la implementación de la emergencia, realizar un seguimiento de las obras y supervisar las contrataciones que se efectúen en el marco de la ley.

De esta manera, la Legislatura tendrá una herramienta específica para monitorear el destino de los fondos y las acciones que se desarrollen durante el período de vigencia de la emergencia.

Cámar de Diputados santafesina gentileza

Apoyo mayoritario y cuestionamientos de la oposición

El proyecto impulsado por el oficialismo fue acompañado por la mayoría de la oposición, aunque durante el tratamiento legislativo también se plantearon reparos sobre distintos aspectos de la iniciativa.

Entre las voces críticas estuvieron el diputado justicialista Marcos Corach y la diputada de Vida y Familia Natalia Armas Belavi, quienes cuestionaron aspectos vinculados con la implementación de la emergencia.

Por el oficialismo, el diputado José Corral fue uno de los encargados de defender la propuesta y remarcó la necesidad de que la Provincia cuente con herramientas excepcionales para responder ante los efectos de los eventos climáticos.

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La emergencia regirá hasta abril de 2027

Con la sanción definitiva, el Gobierno de Santa Fe contará con un marco legal específico para disponer de recursos extraordinarios y acelerar las intervenciones frente a los problemas derivados de las lluvias y el exceso hídrico.

La declaración alcanza a todo el territorio provincial y permanecerá vigente hasta el 30 de abril de 2027.

Durante ese período, la comisión bicameral deberá realizar el seguimiento de las medidas adoptadas, las obras ejecutadas y las contrataciones realizadas, mientras que los municipios y comunas podrán acceder a recursos extraordinarios para afrontar las consecuencias de la emergencia.