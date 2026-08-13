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Boca y Vélez ya tienen sede para un duelo clave por la Copa Argentina

Boca y el Fortín se enfrentarán el 2 de septiembre por los octavos de final, en el estadio Mario Alberto Kempes.

Ovación

Por Ovación

13 de agosto 2026 · 15:45hs
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Boca y Vélez ya tienen sede para un duelo clave por la Copa Argentina

Boca y Vélez ya tienen sede confirmada para disputar los octavos de final de la Copa Argentina. El encuentro se jugará el miércoles 2 de septiembre, desde las 21:15, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. La opción de disputar el partido en el Brigadier General Estanislao López de Santa Fe quedó descartada por falta de disponibilidad hotelera.

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Boca y Vélez se enfrentan en Córdoba

El Xeneize y el Fortín serán los encargados de cerrar la llave de octavos de final de la Copa Argentina. El partido tendrá lugar el miércoles 2 de septiembre, desde las 21:15, en el estadio Mario Alberto Kempes. La organización había analizado la posibilidad de utilizar el estadio Brigadier General Estanislao López, pero finalmente esa alternativa quedó descartada debido a la falta de disponibilidad hotelera en Santa Fe para recibir a las delegaciones.

Boca llega a esta instancia después de superar a Sarmiento de Junín por 2-0 en los 16avos de final. El equipo de La Ribera buscará dar otro paso en la competencia y meterse entre los ocho mejores.

Por su parte, Vélez consiguió su clasificación tras vencer también por 2-0 a Gimnasia y Tiro de Salta. El conjunto de Liniers intentará aprovechar el duelo para continuar con vida en el certamen.

El ganador enfrentará a Racing o Belgrano

El equipo que consiga imponerse entre Boca y Vélez tendrá como próximo rival al vencedor del cruce entre Racing y Belgrano de Córdoba. De esta manera, ambos equipos ya conocen el camino que deberán recorrer para alcanzar las semifinales de la Copa Argentina y quedarse con uno de los títulos más importantes del fútbol argentino.

La única sede que falta confirmar

Por el momento, solamente resta definir el estadio donde se disputará el partido entre Estudiantes de La Plata y Barracas Central, correspondiente a los octavos de final. Ese encuentro está programado para el jueves 27 de agosto y será el último cruce de esta instancia que todavía no tiene sede confirmada.

Atlético Tucumán, el primer clasificado

El único equipo que ya consiguió su boleto a los cuartos de final es Atlético Tucumán. El Decano protagonizó una de las grandes sorpresas del torneo al golear 4-0 a Independiente y avanzar con autoridad. Ahora, el conjunto tucumano espera por el ganador del partido entre Aldosivi e Independiente Rivadavia de Mendoza, que definirá a su próximo rival en la competencia.

Boca
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