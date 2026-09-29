Colón recupera jerarquía: dos regresos importantes para enfrentar a Estudiantes

Ignacio Lago y Agustín Toledo volverán a estar disponibles ante el Pincha de Caseros, mientras Nicolás Thaller también podría regresar tras cumplir su sanción.

Ignacio Lago y Agustín Toledo volverán a estar disponibles en Colón para el próximo compromiso ante Estudiantes de Caseros.

Colón prepara su próximo compromiso ante Estudiantes de Caseros con dos regresos importantes para el equipo. Ignacio Lago, goleador y principal desequilibrante de la temporada, volverá luego de cumplir una fecha por acumulación de amarillas. También estará disponible Agustín Toledo, quien se consolidó como una pieza importante en el mediocampo durante las últimas jornadas del campeonato.

Lago, el regreso de una pieza fundamental

Ignacio Lago volverá a estar a disposición después de perderse el último encuentro por haber llegado al límite de tarjetas amarillas. El delantero es uno de los futbolistas más importantes que tiene Colón en la temporada, tanto por su capacidad para convertir como por su aporte en la generación ofensiva.

Además de ser uno de los máximos goleadores del equipo, Lago se transformó en uno de los principales encargados de asistir y generar desequilibrio en los últimos metros. Su ausencia se sintió en el último partido, por lo que su regreso representa una alternativa importante para el entrenador.

La suspensión también le permitió al futbolista tener una jornada de descanso y recuperar el gemelo, una zona que venía presentándole algunas molestias durante las últimas semanas.

Toledo y la posibilidad del regreso de Thaller

Otro de los jugadores que volverá a estar disponible es Agustín Toledo. El mediocampista fue ganando protagonismo de manera silenciosa y terminó convirtiéndose en una pieza valiosa dentro del funcionamiento del equipo.

Toledo se destaca por su capacidad para ocupar distintos espacios del campo y también por su precisión para entregar pases que permiten darle continuidad a los ataques de Colón. Su regreso le ofrece al entrenador una alternativa más para armar el mediocampo frente a Estudiantes de Caseros.

Además, Nicolás Thaller también podría ser considerado para el próximo partido. El defensor ya cumplió las dos fechas de suspensión correspondientes a su expulsión frente a Godoy Cruz en Mendoza y quedó nuevamente habilitado desde el punto de vista reglamentario.

Con estas novedades, Colón recupera opciones importantes para afrontar un nuevo compromiso de la Primera Nacional.