La Corte, el MPA y la Defensa Penal avanzan en un acuerdo para el traslado al nuevo edificio de Tribunales: qué pisos ocuparán

El principio de entendimiento contempla la totalidad del sexto piso, sectores del quinto y primer piso y el subsuelo. La mudanza permitiría destrabar la reorganización del Palacio de Tribunales y avanzar con otros traslados.

Acuerdo de traslado. La Corte Suprema, el MPA y la Defensa Penal avanzan hacia un acuerdo para ocupar espacios en el edificio anexo de Tribunales.

La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe avanzó hacia un principio de acuerdo con el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y el Servicio Público Provincial de la Defensa Penal para concretar el traslado de ambos organismos al edificio anexo del Palacio de Tribunales.

El juez de la Corte Suprema, Jorge Baclini , confirmó que ingresó una nota conjunta de los ministerios públicos en la que aceptaron parcialmente la propuesta de distribución de espacios realizada por el máximo tribunal.

“Los ministerios públicos aceptan parcialmente los espacios consignados. Habría un principio de la posibilidad de llegar a un acuerdo”, explicó Baclini.

Qué espacios ocuparán el MPA y la Defensa Penal

La propuesta contempla la asignación de diferentes sectores del edificio anexo para el funcionamiento de ambos organismos. El esquema incluye la totalidad del sexto piso, sectores del quinto y del primer piso, además del subsuelo.

La cesión de los espacios será realizada de manera global por la Corte Suprema, mientras que la distribución interna quedará a criterio de la Fiscalía General y la Defensoría General.

La aceptación no incluye el inmueble externo donde funcionaba el antiguo juzgado de circuito. A su vez, los ministerios públicos plantearon que pueda analizarse en el futuro la posibilidad de ampliar la superficie asignada.

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Respecto de las condiciones edilicias, Baclini destacó que buena parte de los sectores previstos ya se encuentran terminados.

“El quinto piso está terminado, el primer piso está terminado, el subsuelo está terminado. Lo importante es avanzar con el acuerdo, que era un poco la expectativa que todos teníamos”, señaló.

La mudanza dependerá de cada organismo

El traslado no tendrá un plazo impuesto por la Corte Suprema, sino que quedará sujeto a la organización y logística de cada uno de los organismos involucrados.

Sin embargo, Baclini consideró conveniente que la mudanza pueda concretarse en el menor tiempo posible, tanto por las condiciones de las instalaciones como por su ubicación cercana a las salas donde se desarrollan las audiencias.

“A ellos les conviene mudarse en los espacios que ya están habilitados porque tienen mejores condiciones edilicias y aparte están en la zona del mismo lugar donde tienen las audiencias”, explicó el magistrado.

El principio de entendimiento permitiría así destrabar el conflicto que se había generado en torno a la distribución de los espacios y avanzar hacia la formalización del acuerdo entre las partes.

El próximo paso: más traslados en el Palacio de Tribunales

La definición sobre el MPA y la Defensa Penal también resulta clave para continuar con el proceso de reorganización edilicia del Palacio de Tribunales.

Una vez concretada la reubicación de ambos organismos, la Corte prevé avanzar con otros movimientos, entre ellos el traslado de los juzgados laborales que actualmente funcionan en inmuebles alquilados fuera de la sede judicial, además de los juzgados de responsabilidad extracontractual.

La reorganización permitirá concentrar progresivamente distintas dependencias en el complejo judicial y reducir la necesidad de mantener oficinas en inmuebles externos.

“Estábamos a la espera de la definición con los ministerios públicos para ya empezar a gestionar en las próximas semanas el resto de los traslados”, sostuvo Baclini.

De esta manera, la aceptación parcial de la propuesta por parte del MPA y la Defensa Penal constituye un paso para cerrar el diferendo y avanzar con el proyecto de reorganización integral de los espacios del Palacio de Tribunales.