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Colón necesita encontrar regularidad para llegar con chances al tramo decisivo del torneo

El Sabalero mostró dos versiones en sus últimas presentaciones: fue competitivo ante Los Andes, pero tuvo una floja actuación frente a All Boys.

Ovación

Por Ovación

29 de septiembre 2026 · 16:36hs
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Colón deberá mejorar su rendimiento y encontrar regularidad en las últimas cinco fechas para sostener sus aspiraciones de ascenso.

Colón deberá mejorar su rendimiento y encontrar regularidad en las últimas cinco fechas para sostener sus aspiraciones de ascenso.

Colón afrontará las últimas cinco fechas con la necesidad de encontrar regularidad para sostener sus aspiraciones de ascenso. En sus dos presentaciones más recientes, el Sabalero mostró dos caras completamente diferentes: ante Los Andes fue competitivo y tuvo argumentos para ilusionarse, mientras que frente a All Boys prácticamente no generó juego y terminó dejando muchas dudas.

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Dos caras completamente diferentes

La diferencia entre ambos encuentros quedó reflejada en el rendimiento colectivo. Frente a Los Andes, Colón mostró intensidad, compitió en cada sector del campo y logró construir situaciones que le permitieron demostrar que tiene herramientas para pelear por el objetivo.

La historia fue muy distinta ante All Boys. El conjunto santafesino tuvo una actuación preocupante, no logró generar juego y prácticamente no consiguió rematar al arco. Además, perdió numerosas disputas individuales y mostró dificultades para recuperar la pelota y construir ataques.

La falta de generación ofensiva fue uno de los principales problemas que evidenció el equipo. Colón no consiguió imponer condiciones y terminó dependiendo de acciones aisladas para intentar acercarse al arco rival.

El mensaje del entrenador

El propio entrenador de Colón se refirió a las diferencias entre ambas actuaciones y fue contundente al analizar el presente del equipo. Según expresó, si el Sabalero logra repetir el nivel mostrado ante Los Andes, existen posibilidades de alcanzar el objetivo del ascenso.

Sin embargo, también dejó una advertencia clara: si el equipo vuelve a jugar como lo hizo frente a All Boys, será difícil conseguirlo.

Con cinco fechas por delante, Colón deberá recuperar la regularidad y sostener un nivel competitivo durante los partidos restantes. La pelea por el ascenso entra en su etapa decisiva y el margen para repetir actuaciones como la del último encuentro comienza a reducirse.

Colón Regularidad Torneo fechas
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