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Pullaro volvió a reclamar un país más federal: "Todo termina yéndose en sostener el conurbano bonaerense"

El gobernador participó en Rosario del Congreso Anual de la Federación Agraria Argentina, que reúne a representantes de 12 provincias. Reivindicó el peso productivo de Santa Fe y pidió que los recursos que genera el interior se traduzcan en infraestructura para el desarrollo.

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

29 de septiembre 2026 · 16:48hs
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Pullaro volvió a reclamar un país más federal: Todo termina yéndose en sostener el conurbano bonaerense

Pullaro volvió a reclamar un país más federal: "Todo termina yéndose en sostener el conurbano bonaerense"

El gobernador Maximiliano Pullaro participó en Rosario de la apertura del Congreso Anual de la Federación Agraria Argentina (FAA), un encuentro que reúne a representantes de 12 provincias y que se desarrollará hasta este miércoles bajo el lema “Somos voces que transforman, con historia en la tierra y firmeza en el presente”.

Durante su presentación, el mandatario santafesino volvió a poner el foco en la necesidad de discutir un modelo federal, con una distribución de los recursos que permita impulsar el desarrollo del interior productivo.

Santa Fe fue la provincia que impuso el modelo federal en la República Argentina con el brigadier López”, sostuvo Pullaro, antes de remarcar el peso de la provincia en la producción nacional.

Según detalló, uno de cada cuatro kilos de carne exportada y uno de cada tres dólares que ingresan por la venta de cereales salen de Santa Fe. Además, la provincia aporta el 35 % de la producción láctea, mientras que sus puertos concentran entre el 70 % y el 80 % de las exportaciones argentinas.

En ese marco, cuestionó el destino de los recursos generados por el interior productivo. “Todos esos recursos que nosotros aportamos para sostener un modelo económico terminan yéndose en sostener el conurbano bonaerense, sin que nada vuelva a este interior productivo”, afirmó.

Pullaro planteó que esa discusión también debe contemplar los recursos que generarán otros sectores de la economía. Según sostuvo, además del agro, la energía y la minería aportarán de manera creciente divisas, por lo que el país deberá resolver cómo distribuir esos recursos.

El gobernador advirtió que, si esas divisas no llegan al desarrollo del interior, la economía volverá a depender del campo. En contraposición, reivindicó la lógica de inversión de los productores agropecuarios: “La mayor alegría o satisfacción que tiene un productor agropecuario es ver que su tierra rinda más y poder generar más proteínas para poder alimentar a más gente”.

La seguridad como condición para producir

En el inicio de su discurso, Pullaro también vinculó la seguridad con las posibilidades de trabajar y producir. Al recibir a los representantes de las distintas provincias, afirmó: “Después de tres años de gestión, los recibimos en una ciudad pacificada y en una provincia pacificada”.

El gobernador recordó que años atrás muchas personas tenían temor de viajar a Rosario y a Santa Fe y puso como ejemplo los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, que finalizaron el sábado.

Pasaron casi cuatro millones de personas por el evento deportivo más grande que hubo este año en Sudamérica y no tuvimos una sola incidencia policial, ni un solo robo de celular”, señaló.

Para Pullaro, ese resultado tiene una relación directa con la posibilidad de desarrollar la actividad productiva. “Sin seguridad es muy difícil poder vivir, pero fundamentalmente es muy difícil poder producir”, afirmó.

Infraestructura para el desarrollo

El mandatario también sostuvo que una buena cosecha se traduce en la compra de herramientas, incorporación de tecnología e inversiones, y planteó que el debate nacional debe centrarse en cómo generar las condiciones para que esos recursos vuelvan al territorio.

En ese sentido, convocó a instalar una discusión federal sobre “cómo logramos la infraestructura para el desarrollo” y mencionó como prioridades mejores rutas, energía, conectividad, logística, puertos y aeropuertos.

Pullaro también sostuvo que Santa Fe demostró que es posible administrar “de manera austera, eficiente y, por supuesto, sin robar”.

Vamos a volver a mostrar que Argentina puede ser una potencia”, concluyó.

El Congreso Anual de la Federación Agraria Argentina reúne a delegados de filiales, cooperativas, centros de juventud y grupos de mujeres de todo el país. Durante el encuentro se abordarán los desafíos productivos y tecnológicos de los pequeños y medianos productores y se definirá la agenda gremial del próximo ciclo.

Del acto participaron la presidenta de la FAA, Andrea Sarnari; el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Sergio Iraeta; el intendente de Rosario, Pablo Javkin; el ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini; la presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados, Clara García; la presidenta del Concejo Municipal de Rosario, María Eugenia Schmuck; el presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario, Pablo Bortolato; el senador Esteban Motta y el rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci.

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