La Cenicienta de Wimbledon: Oliver Tarvet gana en su debut y no podrá cobrar el premio por ser universitario

Pero el triunfo no solo se destaca por lo deportivo. Tarvet no es un jugador profesional a tiempo completo: es estudiante universitario en Estados Unidos y forma parte del equipo de tenis de la Universidad de San Diego. Por esa razón, y debido a las estrictas reglas de la NCAA (National Collegiate Athletic Association), no podrá cobrar el premio asegurado de 99.000 libras esterlinas (unos 135.000 dólares) que otorga Wimbledon por llegar a esta instancia.