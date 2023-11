Brilloni: "La provincia de Santa Fe no está preparada para jugar con público visitante, será un evento de excepción"

El Ministro de Seguridad de Santa Fe, Claudio Brilloni, reconoció que la provincia no está preparada para jugar con ambas hinchadas.

En diálogo con radio Sol Play 91.5 este lunes expresó que "no teníamos previsto que este desempate sea en Rosario o algún punto de la provincia, es una propuesta de AFA y los clubes, nosotros tuvimos algunos reparos, eso se decidió. De todos modos tenemos los recursos para hacer el partido y brindar un operativo de seguridad".

Más adelante admitió: "Pusimos como condición y propuesta que el partido sea diurno y trabajar con todos los actores que tienen que ver con el evento para aportar los recursos y todo lo que se necesita para hacer el operativo".

Brilloni no dudó en decir que "hay que definir un montón de cosas, con público o sin público, si vamos a tener límite de aforo. Estamos haciendo los preparativos para que se juegue con público. Queda mucho por coordinar para poder definir entre hoy y mañana, cuáles serían los detalles a resolver".

En otro tramo de la charla subrayó que "a partir del mediodía vamos a tener reuniones más finas, analizando características del estadio, vías de acceso, autopista Buenos Aires-Rosario y Rosario-Santa Fe, traslado de hinchas, jugadores, dirigentes, todo eso se definirá en mesas de trabajo".

El funcionario declaró además que "lo primero que planteé en una primera conversación es que necesitamos por lo menos contar con un servicio adicional de 1000 efectivos, no es sencillo, hay que seguir custodiando la vida de santafesinos y rosarinos. El Parque Independencia tiene mucho movimiento a esa hora, sumar efectivos en ejes troncales y distintos puntos críticos".

Capacidad del Coloso Marcelo Bielsa

"Tenemos una capacidad habilitada de 41.000 personas, hubo situaciones como la despedida de Maxi Rodríguez que entró más gente. Uno dice 20.000 de cada lado podría entrar, pero con pulmones, cierre de puertas para separar ambas parcialidades, a priori podemos hablar de 12.000 lugares por club, los números lo definiremos en breve".

Brilloni también dijo que "vamos a tener un viernes bastante movido. Hay que tener en cuenta los accesos, avenidas, calles, la planificación y organización es fundamental para cubrir todos los lugares. Hay que estar atentos con el seguimiento de cámaras, reunir información y definir hipotéticos escenarios de conflicto. La previsión es fundamental".

En la parte final enfatizó: "Santa Fe no está preparada para jugar con público visitante, es un evento de excepción, nos queda mucho por definir, no estamos en condiciones de que uno pueda pensar en el imaginario que un corto plazo se pueda jugar con ambas parcialidades. Esto no es solo para Santa Fe sino para todo el país".