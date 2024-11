La Copa Argentina 2024 se definirá en Mendoza

LEER MÁS: Copa Argentina: Boca y Vélez jugarán en Córdoba

También se confirmó que esa semifinal se disputará en el estadio Mario Kempes de Córdoba con hinchas de ambos equipos y eso terminó por decantar en la designación de Mendoza como anfitriona de la definición.

Durante la actual edición de la Copa Argentina el estadio Malvinas Argentinas fue escenario de los partidos Boca vs. Almirante Brown, River vs. Temperley y Boca vs. Talleres.

Las finales de la Copa Argentina jugadas en Mendoza

2017 River Plate 2 - Atlético Tucumán 1

2018 Rosario Central (4) 1 - Gimnasia La Plata 1 (1)

2019 River Plate 3 - Central Córdoba 0

2022 Patronato 1 - Talleres 0