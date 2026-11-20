Entre el lunes y este viernes se registraron tres episodios fatales en los barrios Alvear, Guadalupe y Alfonso. Los hechos dejaron cuatro víctimas de homicidio y un hombre que se habría suicidado tras matar a su pareja.

La ciudad de Santa Fe atravesó una semana marcada por la violencia , con cinco muertes en tres episodios ocurridos en menos de cinco días. Los hechos se registraron en los barrios Alvear, Guadalupe y Alfonso, entre el lunes 16 y este viernes 20 de noviembre, y volvieron a poner en primer plano la problemática de los homicidios en la capital provincial.

La sucesión comenzó el lunes con el femicidio de Yazmina Milagros Cañón, de 28 años, quien fue encontrada asesinada con múltiples heridas de arma blanca en una vivienda de barrio Alvear. Un día después, el martes 17, un doble homicidio conmocionó a barrio Guadalupe: Luis Eugenio Ojeda, de 48 años, y su hijo Lucas, de 23, fueron acribillados a balazos dentro de su casa.

El episodio más reciente ocurrió este viernes por la mañana en barrio Alfonso. Una pareja de alrededor de 30 años, ambos integrantes de la Brigada Motorizada de la Policía, fue encontrada sin vida en el interior de una vivienda. La principal hipótesis apunta a un femicidio seguido de suicidio: el hombre habría asesinado a su pareja con un arma de fuego y luego se habría quitado la vida.

En total, los tres episodios dejaron cuatro víctimas de homicidio y un presunto suicidio. La concentración de hechos violentos en pocos días representa un nuevo foco de preocupación en materia de seguridad y vuelve a instalar el debate sobre la evolución de los crímenes en la ciudad.

Lunes 16: el femicidio de Yazmina Cañón en barrio Alvear

La secuencia comenzó el lunes 16 de noviembre en una vivienda de calle Córdoba al 2200, en barrio Alvear. Allí fue hallada sin vida Yazmina Milagros Cañón, de 28 años, quien presentaba múltiples heridas de arma blanca.

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Por el crimen, la investigación a cargo de la fiscal Vivian Galeano, de la Unidad Fiscal de Violencia de Género, Familiar y Sexual del Ministerio Público de la Acusación (MPA), derivó en la detención de dos personas: el novio de la víctima, de 27 años, y la propietaria de la vivienda, de 28.

Durante las primeras actuaciones, los investigadores secuestraron un cuchillo de cocina, teléfonos celulares y prendas de vestir con aparentes manchas de sangre. También realizaron distintas requisas y peritajes para reconstruir lo ocurrido.

La vivienda dónde hallaron a Yazmina Milagros Cañón de 28 años sin vida en un dormitorio con heridas de arma blanca. gentileza

El miércoles 18, en el marco de la misma causa, fue aprehendida una tercera mujer durante un nuevo procedimiento. La investigación continúa bajo la calificación provisoria de homicidio agravado por mediar violencia de género, mientras se intenta establecer la participación y las responsabilidades de cada una de las personas involucradas.

Martes 17: asesinaron a un padre y a su hijo en barrio Guadalupe

Al día siguiente, el martes 17, un nuevo hecho de extrema violencia tuvo lugar en una vivienda de calle Ayacucho al 200, en barrio Guadalupe. Luis Eugenio Ojeda, de 48 años, y su hijo Lucas, de 23, fueron asesinados a balazos dentro del inmueble.

Según las primeras reconstrucciones, las víctimas habían recibido a varias personas en la casa. Poco después, una mujer alertó sobre una serie de disparos y dio aviso a la Central de Emergencias 911. Cuando llegaron los efectivos policiales, encontraron los cuerpos de ambos hombres.

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Una de las principales líneas investigativas apunta al posible robo de una importante suma de dinero en pesos y dólares. La fiscal María Laura Urquiza, del MPA, ordenó peritajes criminalísticos, el relevamiento de testigos y el análisis de cámaras de seguridad públicas y privadas.

En las horas posteriores al doble crimen, la Policía encontró un Volkswagen Gol gris abandonado en Colastiné Norte, con características similares al vehículo que habría sido utilizado por los autores. El automóvil quedó sujeto a peritajes para determinar si tuvo vinculación con el ataque.

El lugar en donde sucedió el doble homicidio en el barrio Guadalupe de la ciudad de Santa Fe José Busiemi/UNO Santa Fe

Los investigadores también analizan la hipótesis de que el asesinato haya tenido como finalidad concretar el robo y evitar que las víctimas pudieran identificar a los responsables.

Viernes 20: una pareja de policías fue encontrada muerta en barrio Alfonso

El tercer episodio ocurrió este viernes alrededor de las 8.25, en una vivienda de barrio Alfonso. Los vecinos escucharon gritos provenientes del interior del inmueble y, según los primeros testimonios, una mujer habría pedido a viva voz: “Dejá a mi hijo”. Instantes después se escucharon disparos.

Tras el llamado al 911, efectivos del Comando Radioeléctrico llegaron al lugar e ingresaron a la vivienda, donde encontraron los cuerpos sin vida de una mujer y un hombre, ambos de alrededor de 30 años.

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Las dos personas trabajaban en la Brigada Motorizada de la Policía de Santa Fe y tenían un hijo en común, que no se encontraba en la casa al momento del hecho.

De acuerdo con las primeras hipótesis, el hombre habría asesinado a su pareja con un disparo y posteriormente se habría suicidado con un balazo en la cabeza. La escena quedó bajo investigación de la Brigada de Femicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) y de la Fiscalía de Género del MPA, que ordenaron los peritajes correspondientes para establecer la mecánica del episodio.

Una semana atravesada por la violencia

Los tres episodios registrados entre el lunes y el viernes dejaron un saldo de cinco personas fallecidas en distintos sectores de Santa Fe. Aunque se trata de hechos con características y contextos diferentes, la sucesión de crímenes en un período tan breve volvió a encender las alarmas sobre la violencia en la ciudad.

El doble homicidio de Guadalupe, el femicidio de Alvear y el presunto femicidio seguido de suicidio en barrio Alfonso concentraron en menos de una semana una serie de hechos de extrema gravedad. La investigación de cada caso continúa en manos del Ministerio Público de la Acusación, con intervención de distintas áreas de la Policía de Investigaciones.