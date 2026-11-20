Bonansea habló de su presente, destacó el crecimiento del equipo con Delfino y valoró el apoyo de los hinchas. También elogió a Ignacio Lago.

Alan Bonansea atraviesa un momento particular en Colón, donde todavía busca reencontrarse con el gol, aunque asegura que su prioridad está lejos de las estadísticas individuales. En una entrevista con El Litoral, el delantero destacó la evolución futbolística del Sabalero, resaltó la importancia del grupo y dejó un mensaje de cara al encuentro frente a Deportivo Morón por el Reducido.

Bonansea destacó el cambio de Colón y explicó cómo vive su falta de gol

El atacante analizó la transformación que experimentó el equipo durante las últimas semanas y consideró que la mejoría está relacionada con el funcionamiento colectivo y la conexión entre sus compañeros.

“Creo que tenemos una estructura muy sólida en cuanto a todas las líneas. Laburamos todos para el equipo y creo que eso es lo importante: la solidez defensiva que estamos encontrando es la clave”, expresó.

Además, reconoció que el plantel consiguió superar diferentes dificultades durante la temporada: “Esos errores nos han llevado a ser un mejor equipo, un equipo un poco más sólido; encontramos varias sociedades también”.

Al comparar el funcionamiento actual con etapas anteriores, Bonansea destacó que el conjunto dirigido por Iván Delfino encontró nuevas herramientas para generar situaciones ofensivas.

“Encontramos una regularidad y una forma de juego que no es tanto de tirarme pelotazos desde tanta distancia”, explicó, al tiempo que valoró la posibilidad de participar en jugadas mejor elaboradas.

También se refirió a su conexión con Julián Marcioni e Ignacio Lago, dos futbolistas que considera fundamentales para el crecimiento ofensivo del equipo.

Sobre Lago, no dudó en elogiarlo: “Tiene mucha calidad Nacho… Es nuestro ‘as’”.

En cuanto a su presente personal, el delantero reconoció que necesita mejorar algunas decisiones frente al arco, aunque dejó en claro que no pretende convertir la falta de goles en una presión adicional.

“Claramente tengo que ser un poquito más egoísta”, admitió al recordar una oportunidad desperdiciada en el último encuentro.

Sin embargo, sostuvo: “Tampoco, como te digo, me pongo esa mochila del no gol. Porque también soy consciente de que muchos de los goles que hicimos lo hicimos porque lo he generado”.

El mensaje de Bonansea antes de Morón: “Acá lo importante es que nosotros ganemos”

Con la mirada puesta en los cuartos de final del Reducido, el delantero remarcó que el plantel entiende la importancia del compromiso y que cada futbolista deberá aportar lo necesario para conseguir la clasificación.

“Hay que focalizar que en esta instancia perdés y te quedás afuera. Y uno se tiene que brindar al ciento por ciento para el grupo”, señaló.

Otro de los aspectos que destacó fue el acompañamiento de los simpatizantes sabaleros, especialmente después del recibimiento que tuvo el equipo frente a Midland.

“Es hermoso, hermoso de verdad… el marco es increíble y claramente tenemos un jugador más cuando estamos con toda la gente como tuvimos el fin de semana pasado”, manifestó.

En esa misma línea, pidió que los hinchas mantengan el respaldo durante el próximo compromiso: “Que nos acompañe. Que esté con nosotros que nosotros estamos al ciento por ciento con ellos y con la institución”.

Finalmente, cuando le consultaron por la posibilidad de volver a convertir en un partido tan importante, Bonansea no ocultó su entusiasmo.

“¡Qué hermoso que sería! Qué hermoso que sería… Y ojalá que sea así. Lo estamos proyectando y siempre lo proyectamos”, reconoció.

No obstante, cerró con una reflexión que resume su postura: “Ahora, si lo hace un compañero vale igual… al laburo lo voy a hacer para que lo haga mi compañero. Acá lo importante es que nosotros ganemos”.

De esta manera, el delantero dejó en evidencia que, más allá de su deseo de reencontrarse con el gol, su principal objetivo será contribuir a una victoria de Colón frente a Deportivo Morón para mantener viva la ilusión del ascenso.