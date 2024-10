La fecha empezó a favor de Colón: empató Defensores de Belgrano

El equipo de Carlos Mayor no pudo vulnerar al conjunto cordobés, con lo cual ya el panorama entrega una claridad: independientemente de su resultado, el conjunto de Diego Osella no podrá bajar de la posición 6 cuando al certamen le queden 3 capítulos por delante.

El Juan García lucirá a pleno para ver a Chaco For Ever y Colón

LEER MÁS: Colón dio nuevos detalles sobre la promoción especial para los últimos partidos en casa

Primera B Nacional - Fecha 25 - Zona B

Viernes 4 de octubre

Defensores de Belgrano 0 - Estudiantes (RC) 0

Sábado 5 de octubre

15.15 San Telmo vs. Almirante Brown

15.30 Temperley vs. Gimnasia y Tiro

15.30 Almagro vs. Aldosivi

17.45 Chaco For Ever vs. Colón

ZonaB.jpg

Domingo 6 de octubre

15.10 Brown (A) vs. Mitre (SdE)

15.30 Deportivo Madryn vs. Defensores Unidos

18.00 Atlético de Rafaela vs. Atlanta

Lunes 7 de octubre

20.10 Ferro vs. Nueva Chicago (Interzonal)

21.05 Deportivo Morón vs. Gimnasia (M)