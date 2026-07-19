La final del Mundial 2026 arrancó con el show musical antes del partido definitivo

La previa al encuentro decisivo se llevó a cabo en el MetLife Stadium de Nueva York a la espera de un histórico Argentina-España.

La gran final del Mundial 2026 tuvo su puntapié inicial con una imponente ceremonia de clausura y apertura de partido en el MetLife Stadium de Nueva York, a la espera de un encuentro histórico entre Argentina y España que definirá quién se quedará con la Copa del Mundo.

La FIFA desplegó un show imponente sobre el césped del estadio, diseñado especialmente para sintetizar la unión cultural de la competencia. El espectáculo comenzó 90 minutos antes del partido con un impactante cuadro visual

¡SPEED! presente en el show previo a la gran final del Mundial. pic.twitter.com/MgbtBoOsiq

Los artistas en acción en el evento previo a la final del Mundial

En el centro de la escena, participó el polémico streamer IShowSpeed, quién protagonizó un segmento especial con la canción Champions.

En la previa también estuvo el artista estadounidense Post Malone, quien subió al escenario para interpretar uno de sus temas icónicos, "Chrome Heartbreaker".

Speed, presente en el show previo a la final de la Copa del Mundo. pic.twitter.com/E9whFHQTFn — TyC Sports (@TyCSports) July 19, 2026

Luego fue el turno de Swae Lee, rapero también estadounidense, quien se unió para cantar "Sunflower", en un espectáculo con un imponente show de fuegos artificiales que envolvió al estadio.