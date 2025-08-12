La Fórmula 1 reconoció a Colapinto por meterse en un selecto Top Five

El argentino Franco Colapinto mereció una mención de la Fórmula 1, al alcanzar recientemente un logro que lo metió en un Top Five histórico

Franco Colapinto transita su segunda temporada en la Fórmula 1 tras haber dado el salto a la grilla en 2024 cuando aún era parte de Williams. En pleno receso del verano europeo y a la espera del Gran Premio de Países Bajos el próximo 31 de agosto, la Máxima destacó un nuevo logro del hoy piloto titular de Alpine.

El pilarense ingresó luego del GP de Hungría a un prestigioso top five: el de los argentinos con más vueltas completadas en la historia de la F1.

El listado lo lidera Carlos Reutemann con 6986 giros entre 1972 y 1982. Lole es seguido nada menos que por Juan Manuel Fangio, con 3022. Y el podio lo completa José Froilán González, con 1296.

Gastón Mazzacane se ubica en la cuarta posición con 1057 vueltas y el quinto lugar es para Colapinto, que en Hungaroring llegó a 853.

Más atras aparecen Roberto Mieres (790), Esteban Tuero (613), Carlos Menditeguy (517) y Onofre Marimón (428).

El GP de Países Bajos en el circuito de Zandvoort se disputará a 72 vueltas por lo que, de no mediar inconvenientes, Colapinto superará los 900 giros en la próxima carrera.